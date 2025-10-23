به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین گفت که اتحادیه اروپا در دستیابی به توافقی در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه در بلژیک شکست خورده است.

وی افزود: بلژیک از ترس واکنش قانونی روسیه، از دست زدن به دارایی‌های روسیه در بانک‌های خود خودداری کرده است.

پیش از این «ماریا زاخاروا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود که اتحادیه اروپا فاقد ابزارهای قانونی برای توقیف دارایی‌های روسیه است و به همین دلیل توقیف دارایی‌ها نوعی «سرقت» به شمار می‌رود.

کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود که برای اعطای وام جبرانی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین، اجازه داشته باشد از دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا استفاده کند.