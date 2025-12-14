مهدی خانی: بچه های مسجد پویش نذر قربانی را در کرمان اجرا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیخانی، ظهر یکشنبه از برگزاری هجدهمین پویش نذر قربانی به مناسبت ایام ولادت یگانه دخت نبی اکرم ص حضرت فاطمه (س) با همکاری برنامه «سمت خدا»، مؤسسه حضرت خدیجه (س)، اداره کل دامپزشکی و مؤسسه ثامنالحجج کرمان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه مخاطب این طرح افراد نیازمندی هستند که به همت کانونهای فرهنگی هنری مساجد، گوشت گرم میان آنها توزیع میشود، افزود: در این دوره قریب به ۲ تن گوشت گرم در قالب ۱۲۰۰ بسته میان نیازمندانی که از قبل شناسایی شده اند، به ارزش بیش ۱۰ میلیارد ریال توزیع خواهد شد.
مهدیخانی، با بیان اینکه در این مرحله بر اساس برنامه ریزی انجام شده نذرهای قربانی در شهرستانهای کرمان، بم، سیرجان، رفسنجان، شهربابک و کوهبنان توزیع میشود، تصریح کرد: همچنین با همکاری مؤسسه نیکوکاری ثامن الحجج (ع)، نذر قربانی بین نیازمندان بیمارهای خاص نیز توزیع میشود.
وی گفت: اینگونه فعالیتها و برنامهها میتواند یک الگو و مدل موفق، در راستای حمایت از افراد نیازمند باشد و امیدوار هستیم که همه اقشار مختلف جامعه به کمک یکدیگر شتافته تا در نهایت شاهد کم رنگ شدن آسیبهای اجتماعی در حوزه فردی و اجتماعی باشیم.
