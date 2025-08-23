نجمه کرمی به خبرنگار مهر گفت: به مناسبت روز جهانی مسجد، ستاد بانور اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان، نمایشگاهی از دستاوردها و توانمندیهای بانوان مساجد در مصلای نماز جمعه شهرستانهای استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه در شهر کرمان این نمایشگاه توسط بانوان مساجد شاخص و فعال برگزار و مورد استقبال مسئولین، مردم و بانوان واقع شد افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی و شناساندن توانمندیهای بانوان مسجدی در سطح شهرستانهای استان کرمان است.
کرمی، جهاد تبیین را از وظایف اصلی بانوان مسجدی عنوان کرد و گفت: حکمرانی خرد محلهها با واسطه مسجد و محوریت بانوان مسجدی در حال شکلگیری است و این نمایشگاه تلاش دارد جایگاه بانوی مسجدی را در جامعه برجسته و نقش آنان را در آگاهی بخشی نسبت به مسائل روز از جمله مقاومت و تحریم کالاهای اسرائیلی نشان دهد.
دبیر با نور استان کرمان تصریح کرد: مساجد و بانوان مسجدی امروز به عنوان یکی از ارکان اصلی جریان مقاومت شناخته میشوند و این نمایشگاه کوشش دارد تا این نقش و جایگاه والا را به گوش سایر بانوان برساند و موجبات شکلگیری فرهنگی مؤثر در جامعه را فراهم آورد.
