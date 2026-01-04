فرماندار عنبرآباد: ظرفیت های عنبرآباد به فرصت های سوخته تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، همت بلوچی، پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور هیأت اقتصادی وزارت دفاع برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی و اقتصادی شهرستان عنبرآباد گفت: عنبرآباد بر روی یکی از ذخایر بزرگ مس کشور، موسوم به مس کرور قرار گرفته است؛ ظرفیتی که می‌توانست طی ۱۵ سال گذشته موتور محرک توسعه جنوب کرمان باشد، اما متأسفانه با وجود گذشت بیش از یک دهه، هنوز هیچ اقدام مؤثر و عملی برای بهره‌برداری از این ثروت عظیم صورت نگرفته است.

وی افزود: بلاتکلیفی طولانی‌مدت این معدن، نه تنها موجب عقب‌ماندن شهرستان از مسیر توسعه شده، بلکه انتظارات مردم منطقه برای ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و بهبود معیشت را نیز بی‌پاسخ گذاشته است.

وی گفت: شهرستان عنبرآباد با دارا بودن ذخایر عظیم معدنی، پروژه‌های صنعتی و موقعیت ترانزیتی مهم می‌توانست نقش کلیدی در توسعه جنوب کرمان ایفا کند، اما تعلل طولانی در اجرایی شدن طرح‌ها، این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های سوخته تبدیل کرده است.

فرماندار عنبرآباد همچنین به پروژه کارخانه سیمان اشاره کرد و گفت: این کارخانه سال‌ها پیش کلنگ‌زنی شده، اما پس از مراسم آغازین، عملاً وارد فاز اجرایی نشده و امروز به یکی از پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد شهرستان تبدیل شده است؛ در حالی‌که راه‌اندازی آن می‌توانست نقش بسزایی در اشتغال‌زایی، تأمین مصالح منطقه و رشد زیرساخت‌های عمرانی جنوب کرمان ایفا کند.

بلوچی، با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر جنوب کرمان تصریح کرد: این منطقه با برخورداری از معادن غنی، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی ممتاز، همچنان از توسعه متوازن و متناسب با داشته‌های خود محروم مانده است و شهرستان عنبرآباد به‌رغم پتانسیل‌های فراوان، دچار نوعی عقب‌ماندگی تاریخی شده است.

فرماندار عنبرآباد موقعیت راهبردی این شهرستان را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: عنبرآباد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای کلیدی اتصال جنوب کرمان به سواحل مکران و آب‌های آزاد، نقشی تعیین‌کننده در توسعه ترانزیت، تجارت و اقتصاد منطقه‌ای ایفا کند؛ ظرفیتی که تاکنون به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی خواستار نگاه ویژه و تصمیم‌گیری جدی در سطح ملی و استانی برای فعال‌سازی پروژه‌های معطل مانده، تعیین تکلیف معادن بزرگ و بهره‌گیری واقعی از توانمندی‌های عنبرآباد و جنوب کرمان شد و تأکید کرد: ادامه این وضعیت، علاوه بر اتلاف فرصت‌ها، موجب افزایش فاصله توسعه‌ای این منطقه با سایر نقاط کشور خواهد شد.