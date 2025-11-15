به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی، شنبه شب در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه عمرانی بلوار امام خمینی شهر علی‌آباد شهرستان جیرفت اظهار داشت: این مهم جلوه‌ای از برکات نظام، خون شهدا و ثمره حضور مستمر مسئولان کشوری در شناسایی ظرفیت‌های جنوب کرمان و جذب اعتبارات برای توسعه پایدار منطقه است.

وی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مردم اظهار داشت: این آئین نمادی از قدرشناسی نسبت به مردم شریف علی‌آباد است.

سعیدی تصریح کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم جلوه‌ای از لطف پروردگار و از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خون شهدا و هدایت‌های مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سفرهای هفتگی مسئولان کشوری به حوزه انتخابیه، از دستاوردهای ملموس این سفرها سخن گفت و افزود: تأمین اعتبار بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف، اجرای پروژه جاده گمرکان با ۷۰ میلیارد تومان اعتبار و خرید ۱۵ دستگاه عمرانی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان، از جمله مصوبات مهم این بازدید است.

سعیدی، اقدامات انجام‌شده را حاصل معرفی صحیح ظرفیت‌های جیرفت و عنبرآباد و حضور پیوسته مسئولان ملی در منطقه دانست و تأکید کرد که این جریان، مسیر توسعه را در جنوب کرمان شتاب بخشیده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی نقدها در خصوص دعوت مسئولان به منطقه اشاره کرد و گفت: عده‌ای نوشتند این دعوت‌ها چه ثمری دارد، اما امروز شاهد افتتاح پروژه‌ای با اعتبار نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان هستیم و رضایت و خوشحالی مردم خود، پاسخی روشن و عملی به آن پرسش‌ها است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد هدف اصلی این سفرها را معرفی قابلیت‌های منطقه و جذب اعتبارات برای تحقق توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: پیگیری مداوم طرح‌های عمرانی، گامی اساسی در جهت ارتقای زیرساخت‌ها و رفاه عمومی مردم خواهد بود.