شهاب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سنندج در راستای افزایش نظارت و حفاظت از زیستگاه‌ها و تنوع زیستی این شهرستان، اقدام به برگزاری گشت‌های شبانه کرده است که تاکنون با متواری شدن شکارچیان غیرمجاز و افزایش بازدارندگی در منطقه همراه بوده است.

وی افزود: این اقدام در ادامه تلاش‌های بی‌وقفه برای حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تهدیدات علیه حیات‌وحش، در طول مهرماه و در نقاط مختلف زیستگاه‌های این شهرستان اجرا شده است.

وی یادآور شد: گشت‌های شبانه با هدف کنترل دقیق‌تر و افزایش امنیت زیستگاه‌ها طراحی شده و تاکنون توانسته بازدارندگی بالایی در برابر فعالیت‌های شکارچیان غیرمجاز و سوداگران حیات‌وحش داشته باشد.

رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سنندج خاطر نشان کرد: گشت‌های شبانه نه تنها موجب افزایش امنیت در مناطق تحت پوشش شده، بلکه به کاهش قابل توجه فعالیت‌های غیرقانونی در این مناطق نیز کمک کرده است.

محمدی اضافه کرد: طی این گشت‌ها، بسیاری از شکارچیان و افراد سودجو که قصد دست‌درازی به منابع طبیعی و حیاتی این مناطق را داشتند، مجبور به ترک محل شده‌اند که این امر نقش مهمی در حفظ و حراست از تنوع زیستی منطقه داشته است.