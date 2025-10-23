  1. استانها
پاسخ‌گویی هوشمند آبفای همدان؛ ۳۳۰ هزار تماس خودکار مدیریت شد

همدان- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان گفت: سامانه هوشمند آبفای همدان در نیمسال ۱۴۰۴ بیش از ۳۳۰ هزار تماس مردمی را به‌صورت خودکار مدیریت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری فر با اشاره به پاسخگویی هوشمند اظهار کرد: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: مرکز ارتباط با مشتریان این شرکت در نیمسال نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۸۰ هزار تماس را مدیریت کرده که از این میان، ۳۳۰ هزار تماس توسط سامانه‌های هوشمند IVR پاسخ داده شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۹۲ درصد تماس‌ها ورودی، ۶ درصد تماس‌ها خروجی و تنها ۲ درصد تماس‌ها از دست‌رفته بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان عنوان کرد: ۲۰۴ هزار تماس توسط کارشناسان پاسخگو مدیریت و بیش از ۱۶۸ هزار و ۱۹۱ مورد نیز در سامانه CRM ثبت و پیگیری شده است.

بختیاری‌فر با اشاره به جزئیات تماس‌ها گفت: حدود ۶۰ درصد از درخواست‌های مشتریان مربوط به اطلاع‌یابی از قطعی آب، راهنمایی در حوزه تأسیسات و مشترکین بوده، همچنین ۲۴ درصد به امور مشترکین و ۱۷ درصد به حوادث و رخدادها اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان تأکید کرد: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و مشترکین می‌توانند با شماره ۱۲۲ هرگونه مشکل، قطعی آب یا حادثه تأسیسات را اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

