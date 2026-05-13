  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب با شماره گیری سامانه ۱۲۲

طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب با شماره گیری سامانه ۱۲۲

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر لزوم اصلاح و تقویت ساختار سامانه پاسخگویی ۱۲۲ تاکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا جزقاسمی در نشست بررسی اقدام‌ها و ساختار مرکز ۱۲۲ که با حضور شماری از معاونان و مدیران ستادی و مدیران عامل مناطق یک و سه آبفای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن فصل گرما، متمرکز شدن فعالیت‌های پاسخگویی سامانه ۱۲۲ به تماس‌های شهروندان را در واحد ستادی آبفای استان تهران ضروری خواند.

وی همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی به کارشناسان پاسخگویی سامانه ۱۲۲ را بسیار مهم خواند و گفت: با توجه به رویکرد شرکت آبفای استان تهران در گسترش و فراگیری طرح نصب ادوات کاهنده مصرف، تسریع در ثبت درخواست‌های مشترکین باید به عنوان یکی از اولویت‌های کاری مرکز ۱۲۲ مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6828752
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه