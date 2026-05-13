طرح نصب ادوات کاهنده مصرف آب با شماره گیری سامانه ۱۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علیرضا جزقاسمی در نشست بررسی اقدام‌ها و ساختار مرکز ۱۲۲ که با حضور شماری از معاونان و مدیران ستادی و مدیران عامل مناطق یک و سه آبفای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به در پیش بودن فصل گرما، متمرکز شدن فعالیت‌های پاسخگویی سامانه ۱۲۲ به تماس‌های شهروندان را در واحد ستادی آبفای استان تهران ضروری خواند.

وی همچنین ارائه آموزش‌های تخصصی به کارشناسان پاسخگویی سامانه ۱۲۲ را بسیار مهم خواند و گفت: با توجه به رویکرد شرکت آبفای استان تهران در گسترش و فراگیری طرح نصب ادوات کاهنده مصرف، تسریع در ثبت درخواست‌های مشترکین باید به عنوان یکی از اولویت‌های کاری مرکز ۱۲۲ مورد توجه قرار گیرد.