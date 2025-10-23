سرمست: آذربایجان شرقی با ۶ هزار واحد صنعتی پایتخت استاندارد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در آئین نکوداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه کیفی ملی و استانی که روز اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در روز جهانی استاندارد در میان جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی حضور دارم که معنای توسعه، مسئولیت‌پذیری و کیفیت را در عمل معنا کرده‌اند. استاندارد نه یک الزام فنی، بلکه زیرساخت توسعه ملی، تنظیم‌گر روابط تولید با بازار و تضمین‌کننده سلامت جامعه و امنیت محصولات است.

وی با بیان اینکه جایگاه استاندارد در جهان امروز معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی کشورهاست، افزود: قدرت اقتصادی هر کشور دیگر فقط با میزان تولید سنجیده نمی‌شود، بلکه با اعتبار استاندارد کالا و خدمات آن در بازارهای بین‌المللی ارزیابی می‌شود. استاندارد زبان مشترک مبادلات جهانی و پیش‌نیاز حضور در زنجیره ارزش جهانی است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه ایران باید از اقتصاد تولیدمحور به اقتصاد کیفیت‌محور حرکت کند، گفت: جهان امروز از مرحله تولید انبوه عبور کرده و وارد اقتصاد کیفیت‌محور و اقتصاد مبتنی بر اعتماد شده است. کشور موفق کشوری است که استاندارد را از مرحله کنترل نهایی محصول به عمق طراحی مهندسی، زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و حتی رفتار سازمانی تولیدکنندگان وارد کند.

وی افزود: استاندارد یعنی پیشگیری به‌جای اصلاح، رقابت جهانی به‌جای انحصار داخلی و مشتری‌مداری به‌جای تولید انبوه بی‌هویت. در شرایط فعلی که کشور در وضعیت اسنپ‌بک اقتصادی قرار دارد، تاب‌آوری واقعی متعلق به واحدهایی است که استاندارد دارند. استاندارد در واقع معیاری برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی است.

سرمست در ادامه تصریح کرد: استاندارد در کشور ما از یک الزام قانونی فراتر رفته و به راهبردی ملی تبدیل شده است. محصول بدون استاندارد نه‌تنها غیرقانونی بلکه غیراخلاقی است، زیرا اعتماد عمومی که سرمایه ملی است، نباید قربانی تولید بی‌کیفیت شود. بازار بدون استاندارد میدان قمار با جان و مال مردم است.

وی افزود: استاندارد امروز ابزار کنترل نیست بلکه رهبری کیفیت است. اگر روزی استاندارد مانع تولید تلقی می‌شد، امروز خود عامل رونق سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات، ایجاد شفافیت و تقویت رقابت سالم است. با اجرای دقیق استانداردها، رانت از بین می‌رود و عدالت در تولید برقرار می‌شود.

جایگاه راهبردی آذربایجان شرقی در صنعت و کیفیت

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: در آذربایجان شرقی بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعال وجود دارد. این استان دارای برندهای ملی در صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی، فولادی، پتروشیمی و ماشین‌سازی است و قرار گرفتن آن در مسیر کریدور بین‌المللی شرق، ظرفیت بی‌نظیری برای تبدیل استان به قطب کیفیت و پایتخت استاندارد کشور فراهم کرده است.

وی افزود: برنامه راهبردی استان برای توسعه استاندارد شامل چند محور کلیدی است؛ از جمله استانداردسازی صادرات، ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی برای تسهیل صادرات و کاهش هزینه کنترل کیفیت، توسعه نشان استاندارد حلال، استقرار نظام بازرسی فنی سخت‌گیرانه در صنایع، و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه از طریق ایجاد مرکز نوآوری استاندارد.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی گفت: با وجود تأکید معاون اول رئیس‌جمهور و ریاست محترم مجلس بر تفویض اختیارات به استان‌ها، متأسفانه هنوز این باور در بدنه دولت نهادینه نشده است. آذربایجان شرقی ظرفیت لازم برای کنترل و ارزیابی استانداردها را دارد و انتظار می‌رود سازمان ملی استاندارد در این زمینه اختیارات بیشتری به استان واگذار کند.

وی با تأکید بر لزوم تعامل سازمان استاندارد با نهادهای صنفی و تخصصی افزود: در استان ما تشکل‌های صنفی قدرتمندی فعال‌اند که همکاری آن‌ها با سازمان استاندارد می‌تواند به ارتقای کیفیت در بخش‌های مختلف از جمله خدمات، صنعت و ساختمان کمک کند.

ضرورت استانداردسازی در صنعت ساختمان

استاندار آذربایجان شرقی یکی از حوزه‌های نیازمند توجه ویژه به استاندارد را بخش ساختمان عنوان کرد و گفت: از آسانسور تا مصالح ساختمانی، همه باید تحت استاندارد مشخص باشند. رعایت استاندارد در این حوزه علاوه بر افزایش ایمنی، موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی‌ها می‌شود.

تعامل نظام مهندسی ساختمان با سازمان استاندارد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات زلزله و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز داشته باشد.

سرمست در پایان ضمن قدردانی از واحدهای تولیدی نمونه استان گفت: این مراسم فقط آئین تقدیر نیست؛ بلکه الگوسازی و مرجعیت‌بخشی به واحدهای تولیدی موفق است. هدف ما ترویج فرهنگ استاندارد در همه سطوح تولید و خدمات است. تولیدکنندگانی که استاندارد را رعایت کرده و اعتماد جامعه را به دست آورده‌اند، پیشتازان واقعی توسعه و قهرمانان اعتماد عمومی هستند.