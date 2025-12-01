خیران مراغه یک میلیارد و نیم برای سفر زیارتی سالمندان کمک کردند

مراغه- خیران مراغه‌ای با حمایت مالی نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سالمندان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان را در قالب کاروان «شوق زیارت» به مشهد مقدس اعزام کردند.