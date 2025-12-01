  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

خیران مراغه یک میلیارد و نیم برای سفر زیارتی سالمندان کمک کردند

مراغه- خیران مراغه‌ای با حمایت مالی نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سالمندان تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان را در قالب کاروان «شوق زیارت» به مشهد مقدس اعزام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ابراهیمی مدیر کمیته امداد مراغه روز دوشنبه گفت: سالمندان تحت پوشش در قالب کاروان «شوق زیارت» به یاد شهدای اقتدار به مشهد اعزام شدند.

وی افزود: خیران مراغه‌ای برای تدارک این سفر معنوی که بیشتر مدد جویان زیارت اولی هستند نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک مالی کرده‌اند.

اکبری گفت: سالمندان تحت پوشش کمیته امداد مراغه برای چهاردهمین سال است که در قالب کاروان شوق زیارت و حج فقرا به مشهد اعزام می‌شوند.

به گفته مدیر کمیته امداد مراغه، خیران این شهرستان پایه گذار کاروان زیارتی شوق زیارت در آذربایجان شرقی هستند.

