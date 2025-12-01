خیران مراغه یک میلیارد و نیم برای سفر زیارتی سالمندان کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ابراهیمی مدیر کمیته امداد مراغه روز دوشنبه گفت: سالمندان تحت پوشش در قالب کاروان «شوق زیارت» به یاد شهدای اقتدار به مشهد اعزام شدند.
وی افزود: خیران مراغهای برای تدارک این سفر معنوی که بیشتر مدد جویان زیارت اولی هستند نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک مالی کردهاند.
اکبری گفت: سالمندان تحت پوشش کمیته امداد مراغه برای چهاردهمین سال است که در قالب کاروان شوق زیارت و حج فقرا به مشهد اعزام میشوند.
به گفته مدیر کمیته امداد مراغه، خیران این شهرستان پایه گذار کاروان زیارتی شوق زیارت در آذربایجان شرقی هستند.
