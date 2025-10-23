قریشی: دولت اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی آذربایجان غربی حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجانغربی، با اشاره به وضعیت شهر ارومیه گفت: کمبود اعتبارات باعث شده برخی طرحهای عمرانی این شهر بیش از ۱۰ تا حتی ۳۰ سال به طول انجامد و هنوز به سرانجام نرسد که امیدواریم دولت برای تکمیل این پروژهها حمایت لازم را انجام دهد.
وی یکی از مهمترین برنامههای رئیس جمهور را تفویض اختیارات به استانداران عنوان کرد و افزود: در این راستا میتوان در حوزه گمرکات، پایانهها و مباحث دانشگاهی نیز اختیارات را واگذار و مشکلات منطقهای را حل کرد.
حجت الاسلام قریشی ادامه با اشاره به حضور ساده رئیسجمهور در سفرهای استانی گفت: کاهش تشریفات در این سفرها در مسیر سیره اهلبیت (ع) به ویژه امیرالمؤمنین (ع) است. مقام معظم رهبری نیز از پرکاری و تلاشهای خستگیناپذیر رئیسجمهور قدردانی کردهاند که این امر مایه مباهات است.
امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، خواستار نظارت بیشتر بر توزیع کالا و کنترل قیمتها شد و گفت: لازم است با تلاش مضاعف، فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.
وی با بیان اینکه این استان از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و منابع معدنی ظرفیتهای فراوانی برای توسعه دارد، اظهار کرد: انتظار میرود در دولت چهاردهم نگاه ویژهای به آذربایجان غربی صورت گیرد و عقب ماندگیهای گذشته جبران شود.
آذربایجان غربی پایینترین نرخ بیکاری کشور را دارد
استاندار آذربایجانغربی نیز در این نشست با بیان اینکه این استان در بسیاری از شاخصها با محرومیتهای گسترده مواجه است، گفت: آذربایجانغربی که تا پیش از این در میان پنج استان انتهایی کشور قرار داشت، اکنون بر اساس آخرین آمار، موفق به کسب رتبه نخست اشتغال و پایینترین نرخ بیکاری در کشور شده است.
رضا رحمانی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجانغربی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: درآمد سرانه استان تا پیش از سه ماهه دوم امسال در رده ۲۹ کشور قرار داشت که اکنون به رتبه ۲۷ ارتقا یافته است.
وی تاکید کرد که تا سال آینده هدف استان رسیدن به پنج رده برتر کشوری است و هر دستگاهی که رتبه بالای ۱۰ کسب کند، تغییر مدیریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تشکیل ۴ ستاد کلیدی در آذربایجان غربی
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ایجاد جنب و جوش در استان، گفت: استان در مسیر توسعه قرار گرفته و سرمایهگذاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در دستور کار قرار دارد.
وی توانمندسازی جوانان و اجرای طرح «مدیران فردا» را یکی از مهمترین اقدامات اجتماعی استان عنوان کرد و افزود: در این طرح ۵۰۰ جوان انتخاب شدهاند تا برای تربیت به عنوان مدیران فردا آموزش ببینند.
رحمانی از تشکیل چهار ستاد کلیدی در آذربایجانغربی خبر داد و افزود: فناورری و نوآوری، توسعه و سرمایه گذاری، دریاچه ارومیه و مرز این ستادها را شامل میشود که در همه زمینهها اقدامات لازم برای بهبود وضعیت صورت گرفته است.
استاندار آذربایجانغربی یکی از مهمترین برنامههای توسعه استان را جذب سرمایهگذار برشمرد و افزود: در زمان جنگ نیز اقدامات برای جذب سرمایهگذاری با قدرت ادامه داشت و اکنون دهها سرمایهگذار برای فعالیت در استان اعلام آمادگی کردهاند.
آذربایجان غربی ۸۰۰۰ کلاس درس کمبود دارد
وی توسعه محورهای موصلاتی را از مهمترین محورهای فعالیتهای توسعهای استان دانست و گفت: این استان تاکنون از وجود آزادراه محروم بود، اما هماکنون اجرای طرح آزادراه ارومیه–تبریز آغاز شده، بخش قابل توجهی از مسیر ایواوغلی–گیت منطقه آزاد به پایان رسیده و بهبود مسیر خوی–رازی و چند مسیر ارتباطی در جنوب استان نیز در دستور کار قرار دارد.
رحمانی از کمبود هشت هزار کلاس درس در استان خبر داد و گفت: در اینباره سعی میکنیم در راستای منویات دولت و شخص رییس جمهور، مقدمات رفع این کمبود را فراهم کنیم.
وی گفت: در زمینه توسعه مراکز درمانی گامهای خوبی برداشته شده، با این حال بیمارستان اشنویه با وجود آماده بودن، به دلیل کمبود نیروهای درمانی هنوز به بهرهبرداری نرسید.
استاندار آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: بیمارستان شهید بهشتی ارومیه نیز که ظرفیت آن به ۵۰۰ تخت افزایش یافته، برای تکمیل و بهرهبرداری کامل نیازمند حمایت و اهتمام جدی دولت است.
رحمانی همچنین از ورود هوش مصنوعی به تصمیمگیریها در حوزه دریاچه خبر داد و گفت: با توجه به مشکلات مالی، امیدواریم اعتبارات لازم برای اجرای این پروژهها اختصاص یابد.
