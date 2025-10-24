پایان مهر با امید به جوانان ایرانی تا حواشی بانک پردردسر آینده

خبرگزاری مهر_مجله مهر: می‌گویند در فارسی میانه «آبان» یعنی آب‌ها و یکی از دلایلی که ایرانیان قدیم هشتمین ماه سال را با این اسم نامگذاری کرده‌اند فراوانی آب و زیاد شدن باران در این فصل از سال بوده است ولی ما در آبان سال ۱۴۰۴ روزهایی را سپری می‌کنیم که کارشناسان هواشناسی و اقلیم این سرزمین مدام نسبت به خشکسالی و کمبود بارش‌ها اشاره دارند تا جایی که در نیمه دوم سال بیشتر مردم کشورمان رویی از بارش‌های آسمانی را به خود ندیده‌اند اما بارش‌های خبری و حوادث سیاسی اجتماعی همچنان پرقدرت در رسانه‌های جمعی ادامه پیدا می‌کنند و در گوشی‌های کاربران ایرانی دست به دست می‌شوند؛ بنابراین هفته‌ای که گذشت همچون روزهای گذشته اتفاقات و رویدادهای مختص خودش را داشت که با حواشی و جنجال‌های زیادی به همراه بود. از بیانات امیدبخش رهبرانقلاب گرفته تا بهانه‌جویی‌های ترامپ برای حمله به ونزوئلا و سرنوشت بانک پرسروصدای آینده.

از مظهر امید بودن جوان ایرانی تا یاس دشمنان این خاک

یکی از اتفاقات مهم هفته‌ای که گذشت دیدار روحیه‌بخش رهبر انقلاب با قهرمانان ورزشی و علمی کشور بود دیداری که حواشی جالبی با خود داشت از هنرنمایی کودکان باستانی کار جلوی مقام معظم رهبری تا رسیدن انگشتر ایشان به کاپیتان تیم فوتبال ناشنوایان اما فارغ از این اتفاقات کوچک دوست داشتنی صحبت‌های رهبر انقلاب در این دیدار مورد توجه بسیاری قرار گرفت تاجایی که ایشان از مظهر امید بودن جوانان ایران فرمودند و اعلام کردند: «ایران عزیز ما مظهر امید است، این وسوسه‌هایی که بعضی‌ها در مورد ناامیدی جوانها، نسل جوان یا امثال اینها می‌گویند حرفهای مطالعه‌نشده است. جوان ایرانی با استعداد است و توانمند. این نکته مهمی است که جوان ایرانی را، توانایی‌هایش را و مهارتهایش را و قدرتهایش را بشناسیم و بفهمیم. جوان ایرانی آن خصوصیت را دارد که می‌تواند در قله قرار بگیرد.» نکته قابل تامل دیگر در این دیدار درباره ناامید شدن دشمنان ایران در جنگ ۱۲ روزه بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند: «تحلیل من از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و کارهایی که کرد و حرف‌هایی که زد این است که اینها مأیوسند. اینها در جنگ ۱۲ روزه آن‌چنان سیلی خوردند که باور نمی‌کردند، توقعش را نداشتند، مأیوس شدند و این رفت تا به آنها روحیه بدهد و آنها را از یأس خارج کند. این حرف‌ها حرف‌هایی است که به مسئولین مأیوس زده می‌شود.»

به میز مذاکره برنمی‌گردیم

یکی از رویدادهای پای ثابت اخبار ایران دنبال کردن ماجراهای مذاکرات است بعد از پایان رسمی قرارداد برجام عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان طی اظهار نظرات جدیدی رسماً اعلام کرد: «مذاکراتی که قبلاً با آمریکایی‌ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به دلیل زیاده‌خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و پیش نرفت… تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده‌خواهانه و حداکثری خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیرمعقول از ما داشته باشند به میز مذاکره باز نمی‌گردیم… فارغ از تجارب گذشته، امسال پنج دور مذاکره برگزار و حین مذاکره به ایران حمله شد که آمریکا نیز از این حمله حمایت کرد.»

پایان رسمی بانک پردردسر آینده

بانک آینده و مؤسسان آن طی همه این سال‌ها جزو پرحاشیه‌ترین خبرهای حوزه رسانه محسوب می‌شدند که واکنش‌های زیادی را با خود در پی داشتند و این بانک و همه داستان‌هایش سرانجام در چند روز گذشته به یک نقطه پایان رسید ورئیس بانک مرکزی اعلام کرد این بانک پس از دودهه ناترازی و عملکرد ناسالم تعیین تکلیف شد و بانک مرکزی مسئول نظارت و صیانت از سپرده‌های مردم قرار گرفت. فرزین در ادامه گفت: «تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می‌شوند. تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‎آید. هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد… شعب بانک آینده نیز از روز شنبه ۳ آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.»

بهانه‌جویی‌های دیوانه‌وار ترامپ برای حمله به ونزوئلا

رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال توهمات ادامه دارش برای حمله به ونزوئلا در امریکایی جنوبی مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر را بهانه کرده تا طبق رسم همیشگی مرام امریکایی در نقشه جهان در گوشه دیگری از این دنیا آتش جنگ را به پا کند علاوه بر این ترامپ اعلام کرده چین از طریق ونزوئلا در صدد وارد کردن مواد مخدر به کشور ماست و قصد دارد با مجوزگرفتن از کنگره خودش را برای حمله زمینی به این کشور اعلام کند. این درحالی است که مادورو رئیس‎جمهور ونزوئلا گفته: «دولت آمریکا مواد مخدر را بهانه‌ای برای تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا قرار داده است.»

مشت محکم پیروزی ورزشکار ایران مقابل حریف امریکایی

یکی از خبرهای دلچسب این چند روز پیروزی قاطع تیم‌های ورزشی بود از قهرمان امیدهای کشتی در جهان تا کری‌خوانی‌ها و پیروزی محکم امیرعلی اکبری، قهرمان بازی‌های MMAمقابل حریف امریکایی خودش بود. نکته جالب توجه این بازی کری‌خوانی او مقابل حریفش بود که گفته بود او را به خاطر جنگ ایران و امریکا جوری خواهد زد که مردم کشورش خوشحال شوند. کنار این دو اتفاق بعد از افتتاحیه رقابت‌های تکواندوی آسیایی جوانان، بهداد نقی‌ئی و زینب شهریاری توانستند با دو قهرمانی چراغ مدال طلا را در مسابقات روشن کنند.

کمدین‌های تلویزیونی به خانه برمی‌گردند

اگر لا به لای اخبار فرهنگی و هنری هم بگردید یکی از خبرهای مسرت بخش به حوزه تلویزیون رسید که خبر از بازگشت دو کمدین محبوب به قاب سیما می‌داد از بازگشت مهران مدیری و سعید آقاخانی تا جایی که قرار شده تا این بازیگر و کارگردان سرشناس سریال «اسباب زحمت» را برای ماه رمضان بسازد و احتمالاً مهران مدیری هم سروقت ساخت فصل سوم «مرد هزار چهره» برود.