علی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متقاضیان دارای سند اولویتدار حج تمتع تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ میتوانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل اطلاعات فردی، پیش ثبتنام و واریز هزینه علیالحساب اولیه اقدام کنند.
وی افزود: در این مرحله، مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان بخش نخست هزینه سفر حج با کسر سپرده اولیه و سود آن دریافت خواهد شد و پیش ثبتنام ودیعهگذاران تا پایان بهمن ۱۳۸۶ امکان واریز علیالحساب را خواهند داشت.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: پیش ثبتنام حج به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و متقاضیان باید با کارت بانکی و سیمکارت به نام خود پرداخت را انجام دهند و شماره شبای حساب خود را ثبت کنند.
وی در پایان بیان کرد: زائران برای اعزام به حج آینده باید گذرنامهای با اعتبار تا پایان آبان ۱۴۰۵ داشته باشند و تاریخ انقضای آن را بررسی کنند.
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