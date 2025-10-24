بسکتبال نوجوانان لاستیک کردستان به مرحله بعد لیگ برتر کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله برگشت رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال نوجوانان کشور در گروه سوم، طی سه روز به میزبانی شهرستان دهگلان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم بسکتبال نوجوانان لاستیک کردستان با دو پیروزی شیرین برابر حریفان خود توانست به مرحله بعدی لیگ برتر کشور صعود کند.

سیران احمدی، سرمربی و مسئول تیم بسکتبال نوجوانان لاستیک کردستان شامگاه جمعه با اشاره به تلاش بازیکنان در طول رقابت‌ها اظهار داشت: تیم ما در ماه‌های اخیر تمرینات منظم و فشرده‌ای را پشت سر گذاشته و هدف‌گذاری اصلی ما حضور موفق در سطح ملی است.

وی افزود: با توجه به تجربه و هماهنگی بازیکنان، امیدواریم امسال بتوانیم بر روی سکوهای قهرمانی کشور قرار بگیریم.

وی با اشاره به موفقیت‌های سال گذشته این تیم در سطح ملی افزود: سال گذشته نیز عملکرد قابل‌توجهی داشتیم و امسال با ترکیبی جوان‌تر اما منسجم‌تر در لیگ حاضر شدیم.

سرمربی و مسئول تیم بسکتبال نوجوانان لاستیک کردستان بیان کرد: کیفیت بازی‌ها در این دوره بسیار بالا بود و خوشبختانه بازیکنان با تمرکز و روحیه بالا توانستند نتایج درخشانی رقم بزنند.

فرزاد امیری، رئیس هیئت بسکتبال شهرستان دهگلان نیز در حاشیه این رقابت‌ها گفت: در گروه سوم لیگ برتر نوجوانان، تیم‌های دالاهوی کرمانشاه و دیواندره حضور داشتند و تیم لاستیک کردستان در دیدارهای رفت و برگشت موفق شد هر دو تیم را شکست دهد و با اقتدار به مرحله بعدی صعود کند.

امیری با تقدیر از حمایت‌های اداره ورزش و جوانان و اسپانسر تیم خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این روند و حمایت‌های همه‌جانبه، تیم نوجوانان لاستیک کردستان بتواند در مراحل نهایی نیز خوش بدرخشد و عنوان قهرمانی کشور را برای استان به ارمغان بیاورد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌های برتر مناطق غرب کشور و با هدف شناسایی استعدادهای برتر و آماده‌سازی تیم‌های پایه برای رده‌های بالاتر برگزار شد.