گرانی مرغ در تهران؛ قیمت در بازار به ۱۶۰ هزار تومان رسید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -امیرماهان محمدی یکتا: قیمت مرغ در استان تهران طی مهرماه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید و از سقف‌های قبلی عبور کرده، که این امر فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های میدانی، قیمت مرغ کشتار در بازارهای تهران بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان نوسان دارد، در حالی که قیمت مصوب دولتی حدود ۸۵ هزار تومان تعیین شده بود، این افزایش، که نسبت به شهریورماه بیش از ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد، بخشی از روند کلی تورم مواد غذایی در ایران است.

مقامات دولتی و کارشناسان عوامل متعددی مانند کمبود نهاده‌های دامی، تورم و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را مسئول می‌دانند، در حالی که تولیدکنندگان از مشکلات تأمین ارز گلایه دارند.

قیمت مرغ به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید افزایش یافته است

استان تهران، به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مرغ در کشور با بیش از ۱۴ میلیون جمعیت، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن مرغ مصرف می‌کند. طبق آمار مرکز آمار ایران، قیمت مرغ در شهریورماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد افزایش یافته و به میانگین ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، این روند در مهرماه تشدید شده و قیمت‌ها در برخی مناطق به ۱۶۰ هزار تومان رسیده.

معاون اقتصادی استاندار تهران، حشمت‌الله عسگری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قیمت مرغ به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید افزایش یافته است.

او تأکید کرد: عوامل مانند گرانی نهاده‌های دامی و انرژی، مستقیماً بر قیمت نهایی تأثیر گذاشته‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر لزوم افزایش مداوم نظارت‌ها بر بازار تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از موازی‌کاری شد.

وی در حالی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات قیمتی روبرو بوده و نیاز به کنترل بیشتر دارد، با اشاره به شرایط فعلی بازار گفت: با توجه به وضعیت موجود، لازم است نظارت‌ها در حوزه‌های مختلف تقویت شود. این امر باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای موجود صورت گیرد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود.

کمبود کالا در انبارها نداریم

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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران افزود: این نظارت‌ها باید هدفمند و بر اساس اولویت‌ها اجرا شوند تا اثربخشی بیشتری داشته باشند.

عسگری همچنین به وضعیت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند مرغ، روغن‌های خوراکی، برنج و روغن موتور نیاز جدی به بازرسی و نظارت وجود دارد و باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود.

وی تأکید کرد: برای کنترل این نوسانات، باید زنجیره تأمین از تولید تا توزیع تحت نظارت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه به موضوع ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای ایام بحرانی پرداخت و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما کمبود کالا در انبارها نیست، بلکه چالش در حمل و توزیع آن‌ها به فروشگاه‌ها و میان مردم است که باید در شرایط بحرانی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

عسگری پیشنهاد داد که برای حل این مشکلات، از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها استفاده و سامانه‌های هوشمند نظارت بر توزیع راه‌اندازی شود.

تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود

وی همچنین بر اهمیت همکاری بین دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: استانداری تهران برنامه‌ای برای برگزاری جلسات هفتگی با جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت دارد تا هماهنگی افزایش یابد.

این اظهارات با گزارش‌های میدانی همخوانی دارد، جایی که فروشندگان از کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدکنندگان خبر می‌دهند.

یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا است، سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور می‌شود و طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، تنها ۳۶ درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود، در حالی که بقیه با نرخ آزاد بازار خریداری می‌شود.

این مسئله باعث شده هزینه خوراک دام، که ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را تشکیل می‌دهد، ۳۰ درصد افزایش یابد، حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، شهریورماه در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته بود: عملکرد سامانه بازارگاه و مشکلات تأمین ارز، اصلی‌ترین دلایل گرانی هستند.

او هشدار داده بود، که اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت مرغ می‌تواند دو برابر شود.

روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ قطعه مرغ وارد استان تهران می‌شود

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ قطعه مرغ وارد این استان می‌شود، ادعا کرد: نیاز بازار به طور کامل تأمین شده است.

جبرئیل برادری که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می‌کرد، با اشاره به افزایش ظرفیت جوجه‌ریزی اظهار کرد: برای نخستین بار ظرفیت جوجه‌ریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است.

برادری همچنین از اقدامات نظارتی سخن گفت و ادعا کرد: بازرسی‌های متعدد در سطح استان تهران در حال انجام است و واحدهای متخلف محکوم خواهند شد.

این مقام مسئول، افزایش قیمت‌های موجود را ناشی از «افزایش هزینه‌های تولید» و «ناترازی انرژی در شهریور» دانست که به گفته او منجر به کاهش جوجه‌ریزی شده بود.

این در حالی است که به گفته بسیاری از مسئولان اتحادیه و تشکل‌های تولیدی، پتانسیل فعلی تولید سالانه صنعت مرغ گوشتی ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که بیش از مصرف داخلی برآورد می‌شود.

افزایش قیمت گوشت قرمز تقاضا برای مرغ را افزایش داده است

برادری در بخش دیگری از اظهاراتش با ابراز خوشبینی نسبت به آینده بازار گفت: با توجه به جوجه‌ریزی‌های خوبی که اخیراً انجام شده است، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

تورم کلی در اقتصاد کشور نیز در این بین نقش کلیدی ایفا می‌کند، نرخ تورم رسمی در مهرماه حدود ۴۰ درصد است، که مواد غذایی را بیش از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داده و طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه مواد پروتئینی مانند مرغ بیش از ۵۰ درصد بوده است.

افزایش قیمت گوشت قرمز (به بیش از ۵۰۰ هزار تومان) تقاضا برای مرغ را افزایش داده و بازار را نامتعادل کرده است، مهدی شیرکوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت کنونی بخش دامپروری در میانه طوفانی سخت قرار گرفته است، کمبود نهاده‌های دامی و مشکلات ارزی، دست به دست هم داده و چرخه افزایش قیمت را هر روز بیش از پیش تشدید کرده است.

وی گفت: در کنار این معضلات، سونامی گرانی حامل‌های انرژی و افزایش دستمزدها، بار هزینه‌های تولید را تا مرز تحمل ناپذیری بالا برده است. این عوامل همچون حلقه‌های زنجیر، تولیدکنندگان را تحت فشار فزاینده قرار داده‌اند.

شیرکوند با بیان اینکه امروز دامداران ما در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور ایستاده‌اند، آنان که روزی سربازان بی‌ادعای خودکفایی بودند، را در محاصره چالش‌های پیچیده اقتصادی گرفتار دانست و افزود: برای برون‌رفت از این شرایط دشوار، چاره‌ای جز تدوین سیاست‌های پایدار و ارائه حمایت‌های عملی از تولید نداریم. این تنها راه نجات بخش دامپروری و حفظ امنیت غذایی کشور است.

رئیس مجلس: قیمت مرغ نمادی از سوءمدیریت و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در در نطق پیش از دستور خود در جلسه ۱۶ شهریورماه گفته بود: قیمت مرغ نمادی از سوءمدیریت و عدم هماهنگی در سیاست‌گذاری است.

او تأکید کرده بود: این روزها گرانی‌های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده‌ها نموده است، گرانی‌های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است.

با این حال، تولید مرغ در کشور افزایش یافته است، طبق آمار مرکز آمار ایران، تولید مرغ در شهریورماه سال جاری، هشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و به بیش از ۲۰۰ هزار تن رسیده است، وزارت جهاد کشاورزی نیز از تزریق مرغ منجمد با قیمت ۸۶ هزار تومان به بازار خبر داده تا قیمت‌ها کنترل شود، اما مصرف‌کنندگان از خروجی این اقدامات راضی نیستند، یک شهروند فیروزکوهی در گزارش میدانی به خبرنگار مهر گفت: با این قیمت‌ها، مرغ از سفره ما حذف شده است.

دولت برای کنترل قیمت‌ها اقداماتی انجام داده است، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مرغ منجمد را با قیمت ثابت عرضه می‌کند و گشت‌های تعزیرات بر بازار نظارت دارند، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات کوتاه‌مدت هستند.

مهدی شیرکوند در این خصوص گفت: برای حل ریشه‌ای، نیاز به اصلاح سامانه بازارگاه و افزایش تولید داخلی نهاده‌ها داریم.

افزایش قیمت مرغ نه تنها در استان تهران، بلکه در سراسر کشور دیده می‌شود و تداوم آن می‌تواند، به تغییرات رژیم غذایی منجر شود.