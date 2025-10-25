حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات ۱۸ دوچرخه‌سوار در جنگل‌های جواهرده رامسر خبر داد و افزود: این حادثه شب جمعه رخ داد و گزارش اولیه حاکی از ورود گروهی از گردشگران از تهران به ارتفاعات جواهرده بود که در مسیر جنگلی گرفتار شده بودند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط دشوار مسیرها و پوشش جنگلی گسترده منطقه، تیم‌های امداد و نجات شهرستان رامسر و هلال احمر استان گیلان به سرعت به محل اعزام شدند و با همکاری نیروهای استان مازندران عملیات جستجو آغاز شد. تمامی اعضای گروه در محدوده‌های مشخص شده شناسایی و سالم به نقطه امن بازگردانده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، به گردشگران توصیه کرد بدون راهنمای محلی به ارتفاعات و مناطق جنگلی وارد نشوند، زیرا حتی بومیان منطقه گاهی در مسیرهای جنگلی دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: همراهی با راهنمای محلی برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است.

وی همچنین یادآور شد: مسئولیت اجتماعی و همکاری بین دستگاه‌های دولتی، استانداری، امداد و نجات و اپراتورها نقش اساسی در پوشش مناطق بحران‌خیز و حفاظت از گردشگران دارد و پیگیری‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و هماهنگی محلی ادامه خواهد داشت.

محمدی تصریح کرد: همچنین پنجشنبه گذشته نیز ۱۲ نفر گردشگر در منطقه فیلبند بابل گرفتار شده بودند که با تلاش تیم‌های امداد و نجات و هماهنگی با مقامات محلی، سالم نجات یافتند.