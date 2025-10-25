  1. استانها
  2. مازندران
۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

محمدی: ۱۸ دوچرخه‌سوار گمشده در جنگل‌های جواهرده رامسر نجات یافتند

محمدی: ۱۸ دوچرخه‌سوار گمشده در جنگل‌های جواهرده رامسر نجات یافتند

رامسر - مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران از نجات ۱۸ دوچرخه‌سوار مفقود شده در جنگل‌های جواهرده رامسر خبر داد.

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات ۱۸ دوچرخه‌سوار در جنگل‌های جواهرده رامسر خبر داد و افزود: این حادثه شب جمعه رخ داد و گزارش اولیه حاکی از ورود گروهی از گردشگران از تهران به ارتفاعات جواهرده بود که در مسیر جنگلی گرفتار شده بودند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط دشوار مسیرها و پوشش جنگلی گسترده منطقه، تیم‌های امداد و نجات شهرستان رامسر و هلال احمر استان گیلان به سرعت به محل اعزام شدند و با همکاری نیروهای استان مازندران عملیات جستجو آغاز شد. تمامی اعضای گروه در محدوده‌های مشخص شده شناسایی و سالم به نقطه امن بازگردانده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، به گردشگران توصیه کرد بدون راهنمای محلی به ارتفاعات و مناطق جنگلی وارد نشوند، زیرا حتی بومیان منطقه گاهی در مسیرهای جنگلی دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: همراهی با راهنمای محلی برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است.

وی همچنین یادآور شد: مسئولیت اجتماعی و همکاری بین دستگاه‌های دولتی، استانداری، امداد و نجات و اپراتورها نقش اساسی در پوشش مناطق بحران‌خیز و حفاظت از گردشگران دارد و پیگیری‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و هماهنگی محلی ادامه خواهد داشت.

محمدی تصریح کرد: همچنین پنجشنبه گذشته نیز ۱۲ نفر گردشگر در منطقه فیلبند بابل گرفتار شده بودند که با تلاش تیم‌های امداد و نجات و هماهنگی با مقامات محلی، سالم نجات یافتند.

کد مطلب 6633480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها