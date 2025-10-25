حدادی: مترو ۱۵ هزارمیلیاردی نباید با این کیفیت به مردم خدمت دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان البرز که در شهر جدید مهستان برگزار شد، بابیان اینکه بیشترین مراجعات مردمی حوزه انتخابیه مربوط به این شهر است، گفت: مشکلات مهستان سال‌هاست مردم را در بلاتکلیفی نگه‌داشته و انتظار می‌رود تصمیمات این جلسه منجر به اقدام عملی و تعیین تکلیف نهایی شود.

وی افزود: موضوعاتی مانند وضعیت تعاونی‌ها، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، خدمات شهری، فضاهای آموزشی، سالن‌های ورزشی و همچنین مسئله آرامستان، ازجمله مواردی است که باید برای آن‌ها زمان‌بندی مشخص اعلام شود. نمی‌شود شهری که بیش از ۳۰ سال از شکل‌گیری آن می‌گذرد، همچنان در بخش‌های اساسی فاقد تکلیف روشن باشد.

نماینده مردم غرب البرز با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل عمومی در مهستان، تصریح کرد: این شهر با کمبود جدی در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری مواجه است. انتظار می‌رود شرکت عمران شهرهای جدید کشور نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد و با تأمین ناوگان یا هماهنگی لازم، این نیاز اساسی مردم را برطرف کند.

حدادی همچنین وضعیت متروی هشتگرد - کرج را یکی از مطالبات اصلی مردم دانست و گفت: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این خط از بیت‌المال هزینه شده، اما خدمات‌دهی آن متناسب با نیاز مردم نیست؛ توقف‌های طولانی و زمان سفر بالا باعث شده استفاده از مترو برای مردم به‌صرفه و قابل‌اتکا نباشد. این موضوع باید سریع تعیین تکلیف شود و بنده نیز در مجلس پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ام.

وی در ادامه به‌ضرورت ایجاد آرامستان در مهستان اشاره کرد و گفت: چندین سال از کلنگ زنی آرامستان می‌گذرد اما هیچ اقدامی انجام‌نشده است. این موضوع به‌صورت جدی باید حل شود، زیرا مردم در شرایط سخت با مشکلات مضاعف مواجه می‌شوند.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به دریافت مبالغ غیرمتعارف از مردم برای انشعابات و خدمات تأسیسات هشدار داد و بیان کرد: در فازهای چهار و هفت که بیشترین سکونت در آن‌ها وجود دارد، خدمات شهری در وضعیت نامطلوب است و باید مشخص شود چه بخشی توسط شهرداری و چه بخشی توسط عمران ارائه خواهد شد چراکه ادامه این بلاتکلیفی به ضرر مردم است.

حدادی نسبت به بلاتکلیفی سالن‌های ورزشی ساخته‌شده در مهستان انتقاد کرد و گفت: سالن‌های ورزشی در این شهر توسط عمران احداث‌شده اما هنوز درهای آن‌ها به روی مردم باز نشده است. این فضاها برای جوانان و خانواده‌هاست و نباید بلااستفاده بماند. تکلیف این امکانات باید مشخص شود و یا تحویل دستگاه بهره‌بردار قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: از مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور انتظار داریم توجه ویژه به مهستان به اقدامات عملی منجر شود و جلسات باید خروجی مشخص داشته باشد؛ اگر تصمیمات به اجرا نرسد، مشکلات تا سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.