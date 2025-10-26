به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز دوشنبه با برگزاری هر ۶ دیدار هفته ششم پیگیری می شود. استقلال تهران، شهرداری گرگان و کاله که رده های اول تا سوم جدول رده بندی را در اختیار دارند امیدوارند در این هفته از مسابقات بتوانند با استفاده از امتیاز میزبانی خود، وضعیت شان را در جدول رده بندی بهبود بخشند.

استقلال که تنها تیم بدون باخت لیگ برتر بسکتبال تا به این هفته است، فردا میزبان پترونوین ماهشهر است که هفته گذشته را با برد و صعود ۳ پله ای تمام کرد اما بعید است بتواند سد راه آبی پوشان برای ادامه بردهای متوالی باشد.

کاله که بعد از شکست هفته اول برابر استقلال، دیگر دیدارهای خود را با برد تمام کرد و حتی در پایان هفته گذشته ۴ پله ارتقا برای خود رقم زد، در این هفته میزبان مهگل است. هفته گذشته برای این تیم با برد و صعود همراه بود اما در کل مهگل یکی از تیم های متزلزل تا به این هفته از مسابقات بوده و بر همین اساس فرزاد کوهیان و شاگردانش امیدوارند بتوانند از رقابت با این تیم، صاحب ۲ امتیاز دیگر شوند.

این ۲ امتیاز اهمیت زیادی برای کاله دارد به خصوص که این تیم هم امتیاز با شهرداری گرگان و یک رده پائین تر از این تیم، در جایگاه سوم قرار دارد. آملی ها علاوه بر دیدار خود، نیم نگاهی هم به رقابت گرگانی ها دارند تا شاید با لغزش آنها بتوانند جایگاه شان را از آن خود کنند.

شهرداری گرگان در این هفته میزبان نفت است، تیمی قدیمی و همیشه مدعی در لیگ برتر که هفته گذشته در یک رقابت نزدیک با کاله و تنها با یک اختلاف امتیاز متحمل شکست شد و از میانه جدول دورتر شد. شاگردان حماد صامری به امید در سالن امام خمینی گرگان به میدان می روند که بتوانند تعداد برد و باخت های شان را مساوی کنند اما در حضور تماشاگران گرگانی کارشان راحت نخواهد بود.

طبیعت از تیم های بالانشین جدول رده بندی است که بر خلاف سه تیم دیگر در این هفته دور از خانه خواهد بود اما به نظر می رسد برای این تیم و رقابت با پایش پارت، امتیاز خانگی خیلی تاثیر گذار نباشد.

برنامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه ۵ آبان

* نفت زاگرس جنوبی - پاس کردستان (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* پایش پارت شاهرود - طبیعت اسلامشهر (ُساعت ۱۵:۳۰ - سالن دانشگاه صنعتی شاهرود)

* شهرداری گرگان - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

* استقلال تهران - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

* گلنور اصفهان - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - مهگل البرز (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)

جدول رده بندی ۱۲ تیم شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال پیش از برگزاری دیدارهای هفته ششم به شرح زیر است:

جدول رده بندی

۱- استقلال (۵ بازی، ۵ برد، بدون باخت، ۱۰ امتیاز)

۲- شهرداری گرگان (۵ بازی، ۴ برد، یک باخت، ۹ امتیاز)

۳- کاله مازندران (۵ بازی، ۴ برد، یک باخت، ۹ امتیاز)

۴- طبیعت اسلامشهر (۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

۵- نفت زاگرس (۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

۶- پترونوین ماهشهر (۵ بازی، ۳ برد، ۲ باخت، ۸ امتیاز)

۷- نفت آبادان (۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۷ امتیاز)

۸- مهگل البرز (۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۷ امتیاز)

۹- رعد پدافند هوایی اصفهان (۵ بازی، ۲ برد، ۳ باخت، ۷ امتیاز)

۱۰- پاس کردستان (۴ بازی، ۲ برد، ۲ باخت، ۶ امتیاز)

۱۱- گلنور اصفهان (۵ بازی، بدون برد، ۵ باخت، ۵ امتیاز)

۱۲- پایش پارت شاهرود (۴ بازی، بدون برد، ۴ باخت، ۴ امتیاز)