به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال سه به سه پسران ایران در دومین دیدار امروز خود از بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین مقابل بنگلادش به میدان رفتند و با نتیجه ۲۱ بر ۳ موفق به کسب پیروزی شد.
پسران ایران با کسب پنج پیروزی پیاپی در مرحله گروهی بازیهای آسیایی جوانان بحرین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
ملیپوشان کشورمان در روز نخست این مسابقات مقابل سریلانکا، یمن و عربستان سه پیروزی متوالی کسب کردند. همچنین در نخستین دیدار امروز خود مقابل قزاقستان به پیروزی رسیدند.
علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا چهار ملیپوش کشورمان هستند که زیر نظر محمد سیستانی در این رقابتها حضور دارند.
در بخش پسران تیمهای، امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروهA ، بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C و ایران، قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان در گروه D قرار دارند.
تیم ملی بسکتبال سه نفره پسران ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ موفق شد از سد تیم بنگلادش بگذرد.
به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم ملی بسکتبال سه به سه پسران ایران در دومین دیدار امروز خود از بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین مقابل بنگلادش به میدان رفتند و با نتیجه ۲۱ بر ۳ موفق به کسب پیروزی شد.
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