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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

پیام تسلیت «پزشکیان» در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس

پیام تسلیت «پزشکیان» در پی درگذشت مادر ۳ شهید دفاع مقدس

رئیس جمهور درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان فارس تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار تصریح کرد: این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار، از دلاورمردان دوران دفاع مقدس را به مردم شریف استان فارس و به‌ویژه خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.

این مادر فداکار و اسوه صبر و ایستادگی در سایه ایمان و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی، فرزندانی مجاهد پرورش و برای دفاع از استقلال و کیان کشور با اخلاص تقدیم نمود و نام و یادی ماندگار از خود در دفتر زرین دفاع مقدس برجا گذاشت.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6634658
نفیسه عبدالهی

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