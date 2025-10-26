به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر، روز یکشنبه در نشست مشترک با حاتم‌زاده معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات کشور اظهار کرد: از وزیر ارتباطات و مدیران مربوطه درخواست کردیم برای بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی در تبریز حضور یابند. در مسیرهای جاده‌ای و حتی داخل خود شهر، آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است و مردم از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: در حال حاضر رتبه آذربایجان‌شرقی در حوزه فیبر نوری بیست و هشتم کشور است که با شأن استان و جایگاه صنعتی و علمی آن سازگار نیست. امیدواریم با هماهنگی میان وزارتخانه، شهرداری و سایر دستگاه‌ها، این وضعیت بهبود یابد.