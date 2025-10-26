تخریب دو بنای غیرقانونی در حریم منطقه ۲۲ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت شهری همواره با چالش ساخت و سازها و تصرفات غیرقانونی در حریم منطقه مواجه بوده است و با توجه به اهمیت اراضی ملی در حریم شهر تهران، مدیریت شهری منطقه ۲۲ تهران تلاش می‌کند تا با افرادی که با ساخت و سازهای بی رویه سعی در برهم زدن توازن شهر و حاشیه آن دارند برخورد قاطع داشته و موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

در این رابطه حریم بانان منطقه ۲۲ به محض اطلاع از ساخت یک بنای غیرقانونی در متراژ بالای ۸۰ مترمربع در روستای سنگان به محل اعزام و نسبت به تخریب بنا در حضور و اذعان مالک اذعان به غیرقانونی بودن آن اقدام کرد.

در ادامه نیز بنای غیرمجاز به متراژ ۱۴ مترمربع در ابتدای جاده کشار با دستور مقام قضائی و همکاری نیروی یگان حفاظت منطقه و با حضور بیش از ۱۰ نفر از عوامل اجرایی تخریب شد. با توجه به این مهم که پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، جلوگیری از تفکیک اراضی توسط افراد سودجو و ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده حریم، نیازمند نظارت مستمر و دائمی است این عرصه در کانون توجه ویژه مدیریت شهری منطقه ۲۲ قرار دارد.