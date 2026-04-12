روایت جنگ و مقاومت از منظر زنان؛ تجلی الگوی سوم زن

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد چند روزه «روایت جنگ و مقاومت با تأکید بر نقش زنان» با حضور صاحبنظران و اساتید به همت پژوهشکده زن و خانواده برگزار می شود.

ضرورت فهم روایت تاریخی خیابان با ارائه حجت‌الاسلام‌ زیبایی‌نژاد، مسأله زنان و پساجنگ با سخنرانی فریبا علاسوند، اخلاق نامتقارن استکبار با تأکید بر مسائل جنسیتی با ارائه زهرا شریف، زن، مقاومت و تداوم تاریخ با سخنرانی زهره باقریان، خانواده به مثابه واحد کنش سیاسی در گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی با سخنرانی مهاجرمیلانی، بررسی حقوقی جنایات آمریکایی صهیونی علیه زنان در جنگ رمضان با سخنرانی زینب طلابکی، مادرانگی، فداکاری و ملی‌گرایی در گفتمان جنگ با سخنرانی سمیه حاجی‌اسماعیلی، زنان و باز چارچوب‌بندی مقاومت با ارائه ناهید سلیمی، بعثت زنان، تجلی الگوی سوم زن انقلاب اسلامی در جنگ و بحران توسط زینب تاجیک و جنگِ رمضان، زنان و مفهومِ "مراقبت" با ارائه محمدسعید عبداللهی از جمله موضوعات مورد بحث در این رویداد است.

این رویداد چند روزه که اولین نشست آن روز شنبه ۲۲ فروردین برگزار شده است روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده و از طریق لینک http://live.wfrc.ac.ir مشاهده کنند.