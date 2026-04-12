  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

روایت جنگ و مقاومت از منظر زنان؛ تجلی الگوی سوم زن

رویداد چند روزه «روایت جنگ و مقاومت با تأکید بر نقش زنان» با نگاه ویژه به زن و مقاومت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد چند روزه «روایت جنگ و مقاومت با تأکید بر نقش زنان» با حضور صاحبنظران و اساتید به همت پژوهشکده زن و خانواده برگزار می شود.

ضرورت فهم روایت تاریخی خیابان با ارائه حجت‌الاسلام‌ زیبایی‌نژاد، مسأله زنان و پساجنگ با سخنرانی فریبا علاسوند، اخلاق نامتقارن استکبار با تأکید بر مسائل جنسیتی با ارائه زهرا شریف، زن، مقاومت و تداوم تاریخ با سخنرانی زهره باقریان، خانواده به مثابه واحد کنش سیاسی در گفتمان مقاومت جمهوری اسلامی با سخنرانی مهاجرمیلانی، بررسی حقوقی جنایات آمریکایی صهیونی علیه زنان در جنگ رمضان با سخنرانی زینب طلابکی، مادرانگی، فداکاری و ملی‌گرایی در گفتمان جنگ با سخنرانی سمیه حاجی‌اسماعیلی، زنان و باز چارچوب‌بندی مقاومت با ارائه ناهید سلیمی، بعثت زنان، تجلی الگوی سوم زن انقلاب اسلامی در جنگ و بحران توسط زینب تاجیک و جنگِ رمضان، زنان و مفهومِ "مراقبت" با ارائه محمدسعید عبداللهی از جمله موضوعات مورد بحث در این رویداد است.

این رویداد چند روزه که اولین نشست آن روز شنبه ۲۲ فروردین برگزار شده است روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند این نشست را به صورت زنده و از طریق لینک http://live.wfrc.ac.ir مشاهده کنند.

کد مطلب 6799015
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها