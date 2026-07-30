به گزارش خبرنگار مهر،سید محمد جمالیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان بازدید از روستاهای انجدان، سوارآباد، امانآباد و انجیرک، مطالبات شهروندان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها به صورت حضوری بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات ساختاری این مناطق ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه تأمین آب، اصلیترین دغدغه ساکنان این مناطق است، گفت: اقدامات کوتاهمدت جهت مدیریت بحران آب در دستور کار قرار گرفته و برنامهریزیهای میانمدت نیز برای رفع ریشهای این معضل آغاز شده است تا با توجه به محدودیتهای موجود، بخش عمده مشکلات آبرسانی تا پایان سال جاری رفع شود.
جمالیان در خصوص حوزه حملونقل و جادهها تصریح کرد:با توجه به پتانسیلهای گردشگری منطقه و گسترش سطح زیر کشت گلخانهها، تعریض محورهای ارتباطی بهویژه در مسیرهای انجدان و امانآباد از طریق جذب اعتبارات ملی و استانی در دستور پیگیری قرار دارد، همچنین اجرای روکش آسفالت در برخی از محورهای اولویتدار روستایی نیز به زودی آغاز خواهد شد.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس همچنین با اشاره به نیاز صنایع گلخانهای به انرژی، افزود: دستورات لازم جهت تسریع در تأمین زیرساختهای برق و گاز در این مناطق صادر شده و سایر نیازهای زیرساختی نیز به صورت مرحلهای پیگیری و تکمیل میشود.
جمالیان بر ضرورت بازنگری در طرحهای هادی روستایی و تسهیل فرآیند تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت:با هماهنگی مدیریت شهرستان، واگذاری زمین به مشمولان در چارچوب قوانین موجود و با اولویتبندی مناسب، با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
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