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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

شهردار کرج: پرستاران جلوه‌ای از ایثار زینبی در جامعه امروز هستند

شهردار کرج: پرستاران جلوه‌ای از ایثار زینبی در جامعه امروز هستند

کرج- شهردار کلانشهر کرج با گرامیداشت روز پرستار گفت که این قشر شریف، با الگوگیری از سیره و مکتب حضرت زینب کبری (س)، نمادی از فداکاری، بردباری و اخلاق‌مداری در جامعه محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر مهرداد کیانی، شهردار کلانشهر کرج، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران از ارزشمندترین اقشار خدوم کشور هستند که با عشق، تعهد و وجدان کاری، رسالتی انسانی را بر دوش می‌کشند.

وی گفت: دوره شیوع ویروس کرونا نقطه اوج جلوه‌گری از خودگذشتگی پرستاران بود؛ زمانی که این سپیدپوشان غیور در خط مقدم مقابله با بحران ایستادند و همانند رزمندگان دفاع مقدس، سلامت جامعه را بر آسایش خود مقدم دانستند.

شهردار کرج افزود: پرستاران با وجود کمبود امکانات و مزایای متناسب، با روحیه‌ای ایثارگرانه، دشوارترین شرایط کاری را تحمل می‌کنند تا بیماران در مسیر درمان و بهبودی قرار گیرند. به تعبیر درست، آنان فرشتگان نجاتی هستند که حضورشان آرامش‌بخش بیماران و خانواده‌هاست.

کیانی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به خواسته‌ها و مطالبات این قشر گفت: هر اقدام در جهت ارتقای جایگاه اجتماعی، معیشتی و رفاهی پرستاران، از سوی مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول مورد حمایت قرار می‌گیرد، چرا که پرستاران به پاس خدمات ارزشمندشان شایسته‌ی بیشترین احترام و قدردانی‌اند.

وی تصریح کرد: پرستاران، درس ایثار و فداکاری را از مکتب درخشان حضرت زینب (س) آموخته‌اند؛ بانویی که نماد صبر، بصیرت و شجاعت در تاریخ اسلام است.

شهردار کرج در پایان با دعوت از جوانان برای مطالعه و تأمل در زندگی و سیره حضرت زینب (س) خاطرنشان کرد: شناخت منش آن بانوی بزرگ، چراغی است که مسیر رشد اخلاقی و فرهنگی جامعه را روشن می‌سازد و یادآور نقش ماندگار ایشان در پاسداشت حقیقت و استمرار امامت و ولایت خواهد بود.

کد مطلب 6636279

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