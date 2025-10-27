به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان، در نشست هم اندیشی با نماینده خبرگان رهبری اظهار کرد: در سال‌های اخیر با رویکرد تحولی سازمان اوقاف، مسیر فعالیت‌های این نهاد از شکل سنتی به سمت مدیریت علمی، اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده است.

وی افزود: در حال حاضر استان گلستان دارای بیش از پنج هزار و ۶۰۰ موقوفه و بیش از ۲۶۴ هزار رقبه است که بخشی از آن‌ها در قالب مساجد، امامزادگان و اماکن مذهبی در سراسر استان فعال هستند. یکی از برنامه‌های اصلی ما سامان‌دهی، احیا و بهره‌وری از این ظرفیت‌هاست.

مدیرکل اوقاف گلستان با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این نهاد گفت: در سال گذشته یکی از مهم‌ترین پروژه‌های استان در حوزه دامپروری و تولیدات دامی به همت اوقاف از ورشکستگی نجات یافت و امروز به مجموعه‌ای فعال و اشتغال‌زا تبدیل شده است. همچنین طرح‌های بزرگی در حوزه باغداری، زراعت و شیلات در حال اجرا است که موجب رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شده است.

مهدیان با بیان اینکه گلستان از استان‌های موفق کشور در زمینه سرمایه‌گذاری وقفی است، ادامه داد: در یک سال گذشته بیش از ۸۰ سند مالکیت موقوفه صادر شده و ارزش اقتصادی موقوفات افزایش چشمگیری داشته است. در حوزه پرورش ماهی نیز نخستین مزرعه خاویاری شمال کشور با مشارکت بخش خصوصی و حمایت اوقاف راه‌اندازی شده است.

وی درباره احیای بافت تاریخی گرگان نیز گفت: پس از سال‌ها رکود، با همکاری بخش خصوصی و حمایت سازمان اوقاف، مجوز احیای پنج بنای تاریخی گرفته شده و هشت بنای دیگر نیز در مسیر اخذ مجوز و جذب پیمانکار قرار دارند. این اقدام می‌تواند الگویی برای پیوند وقف با حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری مذهبی باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به نقش این نهاد در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته ۳۵۰ مبلغ دینی در مناسبت‌های مختلف به مناطق شهری و روستایی اعزام شدند. همچنین با مشارکت خیران، کمک‌هایی برای آزادی زندانیان غیرعمد، تأمین بسته‌های تحصیلی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی در امامزادگان انجام شد.



وی تأکید کرد: آنچه امروز در گلستان رقم خورده، نتیجه هم‌افزایی، اعتماد عمومی و نگاه تازه به نهاد وقف است. ما معتقدیم هر جا وقف حضور داشته باشد، هم مردم منتفع می‌شوند و هم دولت در انجام وظایف اجتماعی خود یاری می‌شود.

مهدیان گفت: هدف ما تنها اجرای پروژه‌ها نیست، بلکه ایجاد آرامش روانی و تقویت اعتماد مردم به نهادی است که ریشه در ایمان، صداقت و خدمت دارد. با حمایت واقفان، علما و مردم نیکوکار، می‌توانیم وقف را به یکی از ارکان توسعه پایدار در گلستان تبدیل کنیم.