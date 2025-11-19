۲۳ موقوفه گلستان فعال و درآمدزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان گلستان ۲۶ بلوک موقوفه دارد، اظهار کرد: اکنون ۲۳ بلوک فعال هستند و خدمات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی ارائه می‌دهند.

مهدیان افزود: در برخی موقوفات، به‌ویژه آن‌هایی که با حوزه‌های علمیه مرتبط هستند، تغییرات جدیدی در هیئت‌امنا در حال پیگیری است و پرونده‌های مربوط به اعضای جدید در دست بررسی است.

وی با اشاره به تمرکز ویژه ادارات شهرستان‌های دارای بیشترین موقوفه، مانند نواحی ۱ و ۲ گرگان و آزادشهر، گفت: تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی املاک، تثبیت مالکیت و افزایش منابع مالی این موقوفات انجام شده است.

مدیرکل اوقاف گلستان گفت: افزایش درآمد موقوفات استان، به‌خصوص در بافت تاریخی گرگان، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه همکاران برای احیای ظرفیت‌های موقوفات است.

وی افزود: همچنین اقدامات گسترده‌ای در موقوفه باغ میرسعدالله و بخش دامداری آن انجام شده و تمامی فعالیت‌ها با حضور مباشرین و نظارت دقیق دنبال می‌شود.

‌