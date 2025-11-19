  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

۲۳ موقوفه گلستان فعال و درآمدزا شد

۲۳ موقوفه گلستان فعال و درآمدزا شد

گرگان-مدیرکل اوقاف گلستان با اشاره به اینکه ۲۳ موقوفه گلستان فعال و درآمدزا شد، گفت: با تمرکز بر تثبیت مالکیت و احیای ظرفیت‌های تاریخی، درآمد این مجموعه‌ها افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان گلستان ۲۶ بلوک موقوفه دارد، اظهار کرد: اکنون ۲۳ بلوک فعال هستند و خدمات متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی ارائه می‌دهند.

مهدیان افزود: در برخی موقوفات، به‌ویژه آن‌هایی که با حوزه‌های علمیه مرتبط هستند، تغییرات جدیدی در هیئت‌امنا در حال پیگیری است و پرونده‌های مربوط به اعضای جدید در دست بررسی است.

وی با اشاره به تمرکز ویژه ادارات شهرستان‌های دارای بیشترین موقوفه، مانند نواحی ۱ و ۲ گرگان و آزادشهر، گفت: تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی املاک، تثبیت مالکیت و افزایش منابع مالی این موقوفات انجام شده است.

مدیرکل اوقاف گلستان گفت: افزایش درآمد موقوفات استان، به‌خصوص در بافت تاریخی گرگان، نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه همکاران برای احیای ظرفیت‌های موقوفات است.

وی افزود: همچنین اقدامات گسترده‌ای در موقوفه باغ میرسعدالله و بخش دامداری آن انجام شده و تمامی فعالیت‌ها با حضور مباشرین و نظارت دقیق دنبال می‌شود.

کد خبر 6662056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها