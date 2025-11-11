به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مطلبی عصر سهشنبه در نشست مشترک با امام جمعه و امنای موقوفات مهدیشهر به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر بر پایبندی به اصول نظارت دقیق، شفافیت مالی و تعامل سازنده با متولیان تأکید کرد.
وی با اشاره به برنامههای این اداره برای بهروزرسانی نرخ اجارهبهای موقوفات، تعیین عادلانهترین نرخها متناسب با شرایط روز را از چالشهای اصلی برشمرد.
رئیس اداره اوقاف مهدیشهر کاهش کارآمدی موقوفات در پی تثبیت چندساله اجارهبها را یادآور شد و افزود: در این فرآیند، حقوق وقف و شرایط اقتصادی مردم بهطور همزمان مدنظر قرار میگیرد.
مطلبی با تأکید بر تلفیق قانونمداری و تعامل، خاطرنشان کرد: رعایت انصاف و همکاری صمیمانه، اعتماد عمومی به نهاد وقف را تقویت خواهد کرد.
وی از برنامهریزی برای ساماندهی موقوفات غیرمصرفی و شناسایی دقیقتر موقوفات در سطح شهرستان خبر داد و تصریح کرد: هدف، جلوگیری از انحراف حتی یک ریال از مسیر نیت واقفان است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهدیشهر با اشاره به تخصیص بخش قابل توجهی از درآمد موقوفات به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، اجرای طرحهای متعدد در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی را از اولویتهای این اداره عنوان کرد.
مطلبی مراکز «افق امامزادگان» را از برکات موقوفات دانست که با محوریت برنامههای دینی، مشاوره خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی به کانونهای فرهنگی پویا تبدیل خواهند شد.
وی از برگزاری دورههای آموزش قرآن، اجرای طرحهای بصیرتی، کمک به نیازمندان، حمایت از ازدواج جوانان و مشارکت در طرحهای جهادی از محل موقوفات خبر داد.
رئیس اوقاف و امور خیریه مهدیشهر همچنین خاطرنشان کرد: این اقدامات گواهی بر توانایی وقف در ارتقای کیفیت زندگی مردم و تقویت همبستگی اجتماعی در شهرستان است.
نظر شما