شتاب در احیای بنای تاریخی گمرک بندرگز با کارکردی نو

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمرانی‌رکاوندی در خصوص عملیات مرمت بنای تاریخی گمرک بندر گز، گفت: موزه تاریخ بندرگز یکی از پروژه‌های شاخص میراث‌فرهنگی در غرب استان گلستان است که در بنایی تاریخی با پیشینه قاجاری و بازسازی‌شده در دوره پهلوی اول در حال اجراست؛ این بنا در سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان بیان کرد: در این موزه، پیشینه تاریخی بندرگز از طریق نمایش اسناد، عکس‌ها و اشیای تاریخی، بازآفرینی مکان-رخدادها، معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان، آداب‌ورسوم، مردم‌شناسی منطقه و همچنین صنایع‌دستی بندرگز از گذشته تاکنون به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته مجموعاً ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده و در سال مالی ۱۴۰۳ با تزریق ۴۰ میلیارد ریال دیگر، عملیات اجرایی آن سرعت گرفته است. هم‌اکنون عملیات ساختمانی این موزه به‌منظور اجرای بخش‌های الحاقی و موردنیاز در حال انجام است.

عمرانی‌رکاوندی درباره اقدامات انجام‌شده گفت: تهیه طرح محتوایی و معماری موزه، انجام اقدامات اضطراری مرمتی در بنای اصلی شامل مرمت نماهای داخلی و بیرونی، درها، پنجره‌ها، کف، سقف و تزئینات، همچنین اجرای عملیات حصارکشی در ضلع جنوبی و تفکیک محوطه ازجمله فعالیت‌هایی است که تاکنون انجام شده است.

وی افزود: برای تکمیل پروژه، اقداماتی نظیر تکمیل عملیات مرمتی و ساختمانی، راه‌اندازی بخش خانه خلاق صنایع‌دستی، اجرای تأسیسات، محوطه‌سازی و تجهیز و موزه‌آرایی ضروری است.

به گفته معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان، میزان اعتبار موردنیاز برای اجرای کامل پروژه و بهره‌برداری از موزه تاریخ بندرگز حدود ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های فیزیکی بنا بیان کرد: عرصه این اثر تاریخی دو هزار و۶۰۰ مترمربع و زیربنای بخش تاریخی آن ۴۵۹ مترمربع است. همچنین در طرح توسعه، بخش الحاقی با زیربنای ۴۳۵ مترمربع در حال احداث است.

عمرانی‌رکاوندی یادآور شد: در تیرماه سال جاری این پروژه مورد بازدید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفت که در آن بازدید مقرر شد با حمایت‌های ملی و استانی، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه اختصاص یابد تا در سال آینده شاهد بهره‌برداری از این مجموعه فرهنگی و تاریخی باشیم.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از موزه تاریخ بندرگز و خانه خلاق صنایع‌دستی، علاوه بر احیای هویت تاریخی منطقه، نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، رونق گردشگری و اشتغال‌زایی هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان خواهد داشت.