به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران عصر دوشنبه در تالار شیخ بهایی شاهین‌شهر برگزار شد.

حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان کشور در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها، همزمانی جشنواره با این روز را به فال نیک گرفت و بر اهمیت مستمر برگزاری این رویداد فرهنگی تاکید کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره‌های حوزه کودک در کشور شکل می‌گیرند اما استمرار آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. پنجمین جشنواره شعر کودک در شاهین‌شهر به همت مسئولان محلی و با حمایت شهرداری برگزار شد و امیدواریم این مسیر ادامه یابد.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان کشور افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه کودک و نوجوان اهمیت راهبردی دارد و کشورهایی که به آینده خود اهمیت می‌دهند، منابع قابل توجهی برای کودکان اختصاص می‌دهند. این سرمایه‌گذاری تنها محدود به آموزش و پرورش نیست و نیازمند تلاش خانواده‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مختلف است تا بسته‌ای جامع از نیازهای تربیتی، فرهنگی، ادبی، حقوقی و اقتصادی کودکان فراهم شود.

وی با اشاره به جمعیت کودکان و نوجوانان کشور، گفت: حدود چهار میلیون کودک و نوجوان زیر پوشش کانون پرورش فکری و ۱۸ میلیون دانش‌آموز در کشور وجود دارند و نزدیک به شش میلیون کودک پیش از ورود به مدرسه، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی هستند. سرمایه‌گذاری درست در این حوزه می‌تواند آینده کشور را تضمین کند.

علامتی یادآور شد: سند ملی کودک، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، مجموعه‌ای جامع و کامل از نیازهای کودک را ترسیم کرده و همه ما باید آن را مطالبه کنیم. کودک توان دفاع از خود را ندارد و وظیفه جامعه، کمک به شکل‌گیری و رشد او است.

وی با تاکید بر اهمیت ادبیات کودک و به ویژه شعر، گفت: شعر کودک یکی از ضروری‌ترین نیازهای فرهنگی کودکان است. از بدو تولد، کودک با لالایی و شعر مواجه می‌شود و این آغاز مسیر آشنایی او با ادبیات است. برگزاری جشنواره شعر کودک در شاهین‌شهر، گامی مهم در تقویت شاعران و محتوای شعر کودک به شمار می‌رود.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان کشور با اشاره به ارتباط شعر کودک و خانواده‌ها، اظهار کرد: والدین و فرزندان باید از طریق شعر، ارتباطی دوسویه و عمیق شکل دهند و این ارتباط می‌تواند پل اصلی میان خانواده و ادبیات کودک باشد.

وی همچنین با نقل حدیثی از امام صادق علیه السلام در بحارالانوار، بیان کرد: حضرت امام تاکید کرده‌اند که به کودکان شعر یاد داده شود و این سنت بیش از ۱۴۰۰ سال سابقه دارد. علامتی افزود: توجه به محتوای سالم و ارزشمند شعر کودک و معرفی شاعران متعهد و شیعی، از اصول اساسی برنامه‌های فرهنگی برای کودکان است.

در پایان، حامد علامتی از همه مسئولان و فعالان حوزه کودک خواست تا در کنار خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری مستمر در زمینه فرهنگی، تربیتی و ادبی کودکان را دنبال کنند و بر نقش شعر در شکل‌دهی شخصیت و تربیت فرزندان تاکید کرد.