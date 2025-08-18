به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره شعر کودک ایران برگزار شد.
میثم بکتاشیان سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، در این جلسه ادبیات و شعر را مبنای شکلگیری تمدنها برشمرد و گفت: خاک ایران همواره پرورشدهنده بزرگان، ادبا و فرهیختگانی بوده است که شکوه آثارشان فراتر از مرزهای ملی رفته است. برگزاری جشنواره شعر کودک ایران نیز در همین مسیر ارزشمند تعریف میشود.
بکتاشیان برگزاری این رویداد را اقدامی شایسته دانست و گفت: پنجمین جشنواره شعر کودک ایران رویدادی ملی است که با نگاه تخصصی به شعر کودک برگزار میشود. این جشنواره علاوه بر تقویت ذوق و قریحه ادبی کودکان و نوجوانان، زمینهساز شکوفایی استعدادهای تازه خواهد بود و در آینده ستارگان درخشانی را به عرصه شعر و ادب فارسی معرفی خواهد کرد.
وی با تأکید بر نقش کانون پرورش فکری در تربیت بزرگان عرصه فرهنگ و هنر ادامه داد: بسیاری از چهرههای شاخص کشور از دل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رشد یافتهاند. این نهاد از دیرباز بهعنوان مهد پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری شناخته شده و همچنان با برنامهریزیهای دقیق، به کشف و شکوفایی ظرفیتهای کودکان و نوجوانان میپردازد.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان همچنین به انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کانون و مدیریت شهری برای برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: مشارکت و همافزایی نهادهای فرهنگی در برگزاری جشنواره شعر کودک ایران، موجب افزایش سطح کیفی آن خواهد شد. بر این اساس، تمامی ظرفیتهای کانون پرورش فکری استان و کشور در خدمت برگزاری این رویداد ملی قرار گرفته است.
بکتاشیان در پایان ابراز امیدواری کرد: پنجمین جشنواره شعر کودک ایران بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه ادبیات کودک کشور تثبیت کند و با کشف استعدادهای نو، آیندهای روشن برای ادبیات ایران رقم بزند.
پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران با دبیری مصطفی رحماندوست پاییز ۱۴۰۴ در شاهین شهر اصفهان برگزار میشود.
نظر شما