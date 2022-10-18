برگزیدگان جشنواره شعر کودک «بر بال امنیت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره شعر کودک «بر بال امنیت» با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی نیروی انتظامی صبح روز گذشته دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون برگزار شد.

علامتی در این مراسم گفت: ادبیات و هنر در تاریخ کشور ما به‌عنوان یک ابزار قوی و کارآمد در عرصه آموزش به معنای عام مطرح و دارای اهمیت است.

وی افزود: شاعران و هنرمندان، در این مسیر از این هنر برای مخاطب کودک و نوجوان استفاده کردند، در حقیقت شعر بستر مناسبی برای فرهنگ‌سازی بوده است.

مدیرعامل کانون با اشاره به اهمیت شعر در کلام مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری بارها به این موضوع تأکید کردند و معتقدند: «شکی نیست که شعر یک ثروت ملی است. اگر کسی در این تردید کند، در یکی از بدیهی‌ترین مسائل تردید کرده است. شعر یک ثروت برای کشور است، ثروت بزرگ و پرثمری است.»

علامتی با بیان این‌که برگزاری جشنواره‌های مختلف با موضوع شعر و داستان از راه‌های کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان است ادامه داد: جشنواره‌ها با انگیزه بخشی به شاعران و نویسندگان بزرگسال که برای کودکان قلم می‌زنند می‌تواند کمک کننده باشند.

وی افزود: امروز به بهانه جشنواره شعر کودک «بر بال امنیت» که با همکاری معاونت اجتماعی فراجا و معاونت فرهنگی کانون برگزار شده است جمع شده‌ایم و کانون پرورش فکری آماده همکاری با سازمان‌های همسو و با اهداف مشترک را دارد.

علامتی گفت: از هداف این جشنواره ارتقا دانش پیشگیرانه، تبعیت از قوانین، ترویج فرهنگ قانون‌گرایی و ترسیم چهره اجتماعی و مهربان از مدافعین امنیت کشور است.

مدیرعامل کانون با تشکر از کسانی که در این جشنواره زحمت کشیدند گفت: حتماً امنیت فردای کودکان و نوجوانان با پلیس است. ما تلاش شما را ارج می‌نهیم. ان‌شاالله این همکاری ادامه پیدا کند و آغازی باشد برای فعالیت‌های مستمر.

امنیت مسئله مهمی است که می‌تواند از کودکی دوام پیدا کند

در بخشی دیگر از این مراسم سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی فراجا گفت: ما معتقد هستیم پلیس یک نهاد اجتماعی است و با همه اقشار جامعه در ارتباط است و باید این ارتباط را حفظ کند.

وی افزود: امنیت موضوع مهمی است که در ذهن انسان‌ها نهفته است و می‌تواند از کودکی دوام پیدا کند. برای رسیدن به آرامش نیاز به یک امنیت درونی داریم.

حاجیان گفت: با مشارکت می‌توانیم از ظرفیت‌های هنر و ادبیات استفاده کنیم و به کمک رؤیا پردازی برای کودکان تولید محتوا داشته باشیم. زبان شعر می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای ایجاد کند. باید به کمک زبان کودکانه برای آموزش قانون کمک گرفت؛ بهترین راه برای تبعیت از قانون استفاده از ظرفیت‌های هنر است. برای مثال سرودن اشعار حماسی روحیه و توان حماسی می‌دهد.

معاون اجتماعی فراجا با بیان اینکه پلیس نهادی است که وظیفه ارائه خدمات دارد و می‌تواند تکیه‌گاه مردم باشد گفت: در آینده برنامه‌های بیشتری با همکاری فعالان عرصه هنر خواهیم داشت. ما آمادگی همکاری بیشتر با شما عزیزان را داریم.

همچنین سرهنگ شعبان اولادی سرپرست اداره کل آموزش همگانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: نقش شعر در فرهنگ‌سازی غیرقابل انکار است. شعر رسانه‌ای است که می‌تواند ارزش‌های یک جامعه را بیان کند.

وی گفت: شاعران ایران همواره در انتقال ارزش‌ها و فرهنگ و اخلاق نقش به‌سزایی داشته و به رشد فکری مردم کمک کرده‌اند. توجه به مسائل فرهنگی از موضوعات مورد توجه پلیس است.

اولادی افزود: طرح این مسابقه مرداد ۱۴۰۱ عنوان شد و باتوجه به فعالیت‌های کانون در زمینه‌های فرهنگی و هنری و سابقه همکاری با فراجا از این مجموعه درخواست همکاری کردیم.

در ادامه این مراسم تعدادی از شرکت‌کنندگان در جشنواره به شعرخوانی پرداختند. سپس حسین تولایی به نمایندگی از هیأت داوران بیانیه هیأت داوران را قرائت کرد.

در پایان این مراسم با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون، محمود مروج معاون فرهنگی کانون، انسیه موسویان مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری کانون، سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی نیروی انتظامی، سرهنگ شعبان اولادی سرپرست اداره کل آموزش همگانی معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا از کتاب «بر بال امنیت» رونمایی شد. نسخه الکترونیکی این کتاب در سایت پلیس بارگذاری شده است.

فراخوان جشنواره شعر کودک «بر بال امنیت» ۱۸ تیر همزمان با روز ملی ادبیات کودک و نوجوان با موضوع «شعرهای آموزشی، تبلیغی و پیشگیرانه مناسب برای مخاطب کودک» و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده بود.

اسامی برگزیدگان این جشنواره را در ادامه می‌خوانید:

بخش بزرگسال

معصومه مهری قهفرخی از استان چهارمحال و بختیاری

عفت زینلی از استان خراسان رضوی

هادی فردوسی از استان فارس

بخش نوجوان و جوان

الهه صفری از استان آذربایجان غربی

زهرا آذری از استان چهارمحال و بختیاری

مهشاد محمدیاری از استان قزوین