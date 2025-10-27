دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم بسکتبال دختران ایران در آخرین روز از رقابتهای بسکتبال سه نفره امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه بعد از ظهر در ورزشگاه ام الحصم بحرین در مرحله فینال مسابقات بسکتبال سه نفره در بازیهای آسیایی جوانان بحرین به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل این تیم شکست خورد و به مدال نقره این مسابقات دست یافت.
تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در گروه A با تیمهای قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین همگروه بود و با ۷ پیروزی و دو شکست صاحب مدال نقره بازیهای آسیایی جوانان بحرین شد.
تیم دختران ایران در مرحله فینال مسابقات بسکتبال سه نفره بازیهای آسیایی جوانان بحرین مقابل چین تایپه شکست خورد تا مدال نقره این بازیها را برگردن آویزد.
به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، تیم بسکتبال دختران ایران در آخرین روز از رقابتهای بسکتبال سه نفره امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه بعد از ظهر در ورزشگاه ام الحصم بحرین در مرحله فینال مسابقات بسکتبال سه نفره در بازیهای آسیایی جوانان بحرین به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل این تیم شکست خورد و به مدال نقره این مسابقات دست یافت.
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