به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از پرستاران بیمارستان‌های مشهد مقدس و بیمارستان امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: برادران و خواهران عزیز، همکاران صدیق حضرت، صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و تهنیت‌های خود را به مناسبت روز پرستار که همان روز شماست، تقدیم می‌کنم. امیدوارم تمام زحمات و تلاش‌های شما در انجام وظایف سنگین و مسئولیت‌پذیری‌های شغلی‌تان مورد توجه خاص حضرت باشد و دعای خیر حضرت زینب (س) در تمام ابعاد کاری و حرفه‌ای‌تان حضور داشته باشد.

پرستاری شغل نیست بلکه حرفه‌ای مقدس است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه یک حرفه مقدس است، افزود: موفقیت در این مسیر، عنایتی است از طرف خداوند که به‌واسطه‌ی توفیق او به‌دست‌آمده است. هر کس که به این حرفه‌ی مقدس می‌پیوندد، خود را در جستجوی ارزشی می‌داند که فراتر از هر قیمتی است؛ زیرا این حرفه با مهربانی، عاطفه و فداکاری نسبت به بیماران، از هرگونه مفهوم اجرت‌محور و مالی فراتر می‌رود. هنگامی‌که بیماری بر تخت می‌نشیند، پرستارها با قلبی پر از محبت و ایثار، تمام تلاش خود را برای خدمت به او به کار می‌گیرند و این کار را با افتخار و تعهد به انجام می‌رسانند.

وی ادامه داد: در این مسیر، مسائلی چون معیشت، حقوق و اضافه‌کاری‌ها نیز مطرح می‌شود و ما مشغول پیگیری این موارد با مراجع مربوطه هستیم. اما ارزش واقعی این حرفه در مهربانی، نیات خالص و روحیه خدمت‌رسانی است که فراتر از هر مقدار پولی قرار می‌گیرد. هر پرستاری که با این عشق و احترام به بیماران نزدیک می‌شود، در درگاه خداوند شایسته قدردانی است؛ زیرا این عمل، عبادتی است که به‌عنوان یک حرفه مقدس شناخته می‌شود.

علم الهدی با بیان اینکه هرگونه ارزیابی صرفاً مادی می‌تواند ارزش واقعی این خدمت شفا آمیز را نادیده بگیرد، عنوان کرد: در این راستا، باید به مرزهای این کار و کیفیت آن در ساحت ولایتِ حضرت زینب (س) نگاه کنیم و از او درس بگیریم. روز ولادت ایشان که به‌عنوان «روز پرستار» شناخته می‌شود، گواهی است بر این‌که فضائل و امتیازات آن حضرت به‌واسطه‌ی خدمت به دیگران به اوج می‌رسد؛ حضرت زینب (ع) در انقلاب کربلا، نه‌تنها پرستاری از امام حسین (ع) را بر عهده داشت، بلکه به‌عنوان مراقبی برای بیماران و رنج‌کشان نیز حضور داشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: به دلیل این خدمات والای پرستاری، روز ولادت ایشان به‌جای نام‌هایی چون «روز مقاومت» یا «روز قهرمانی زن»، به «روز پرستار» مشهور شد؛ چون مهارت‌های پرستاری حضرت زینب (س) در این روز به‌صورت نمادین تجلی یافته است. ما می‌توانیم از این دو نقطه‌ی برجسته‌ی پرستاری حضرت زینب (س) — مراقبت از امام و مراقبت از بیماران در میان اسارت — به‌عنوان الگویی برای خود بهره ببریم. هنگامی‌که در محیط کار با موقعیت‌های حساس، فشارهای روحی و جسمی یا کم اقدامی سازمان‌ها مواجه می‌شویم، می‌توانیم به این الگو رجوع کنیم و از خود بپرسیم «چگونه می‌توانم به‌عنوان یک پرستار، در مواجهه با سختی‌ها، به‌کارگیری شجاعت، صبر و خلوص نیت حضرت زینب (س) را عملی کنم؟».

مسئولیت‌پذیری، ایثار و فداکاری اصول حرفه پرستاری است

وی گفت: اگر در کار خود با بی‌مهری مواجه شدید، می‌توانید این لحظه را به یاد داشته باشید که حضرت زینب (س) باوجود اسارت، سرنوشت‌ساز و برای دیگران به منبع امید تبدیل شد. این حس مسئولیت‌پذیری، نیکی و فداکاری همان اصل مقدس این حرفه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: درنهایت، اینکه روز ولادت حضرت زینب (س) را به‌عنوان «روز پرستار» گرامی داشته‌ایم، نه‌تنها نشانگر تقدیر از پرستاری است، بلکه دعوتی است برای ما تا با تمام توان، همدلی، توجه به نیازهای بیماران و ایستادگی در برابر ناملایمات، زیبایی‌های این شغل مقدس را تجلی دهیم. به یاد داشته باشیم که هر قدم‌مان، گواهی است بر آنچه حضرت زینب (س) با تمام توان برای بشریت انجام داد؛ یک پرستار، یک شجاع، یک قهرمان.

وی با اشاره به فداکاری‌ها و خدمات جامعه پرستاری در جنگ تحمیلی و دوران کرونا خاطرنشان کرد: پرستاران ما همانند حضرت زینب (س) در کربلا، در مقابل ظلم و سختی‌ها می‌ایستند و به‌دستگیری از بیماران می‌پردازند. روز ولادت حضرت زینب، به‌عنوان روز پرستار شناخته شد و این نشان از اعتبار و قدردانی جامعه نسبت به جان‌فشانان این قشر دارد. باید به این قشر عزیز گفت؛ «اگر نیتتان خالص باشد، عبادت شما در دل خدا پذیرفته می‌شود و هر گامی که برمی‌دارید، جزای ابدی دارد».

وظیفه مسئولان احترام و حمایت مستمر از جامعه پرستاری است

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش فداکاری‌های پرستاران به‌صورت عددی قابل‌اندازه‌گیری نیست، ابراز کرد: ما نیز باید با نگاهی عمیق‌تر، با احترام و حمایت مستمر، احترام این شغل والا را در جامعه‌مان حفظ کنیم و به یاد داشته باشیم که هر روزی که شما در دل تاریکی می‌درخشید، نور امیدی برای میلیون‌ها انسان روشن می‌شود؛ امیدواریم این بینش به عمل تبدیل شود تا بتوانیم زحمات پرستاران گرامی را به‌طور واقعی قدر بدانیم.

وی گفت: امیدوارم مشکلات پرستاران عزیز توسط دولت و مسئولان هرچه زودتر برطرف شود تا پرستاران با روحیه و انگیزه مضاعف‌تری به نقش‌آفرینی مشغول شوند.