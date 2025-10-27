صادقی: حضرت زینب کبری (س) با حیا و عفاف الگویی جاودانه در تاریخ است

حجت‌الاسلام عبدالحمید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب، به تشریح ابعاد شخصیتی و رفتاری آن بانوی بزرگ اسلام پرداخت و اظهار کرد: عنوان «عقیله‌العرب» برای حضرت زینب (س) بیانگر عقلانیت، موقع‌شناسی و اقدام بهنگام بود؛ ایشان در طول عمر ۵۷ ساله خود در هر موقعیتی، رفتار و تصمیمی متناسب با وظیفه الهی داشتند و همین ویژگی، ایشان را به الگوی ابدی برای انسان‌ها و به‌ویژه بانوان مؤمن بدل ساخته است.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده افزود: زینب کبری (س) از همان دوران کودکی، حوادث سنگین زمانه را درک کرد؛ از شهادت پیامبر اعظم (ص) و هجوم به بیت وحی گرفته تا ایام پررنج پرستاری مادر مکرمه شأن حضرت فاطمه زهرا (س).در آن دوران، در کنار امیرالمؤمنین (ع) و جناب فضه، از مادرشان مراقبت کردند و در تمام سختی‌ها با صبر و استقامت، رسالت زن مؤمنه را به‌خوبی ایفا کردند.

وی گفت: نقش پرستاری و مراقبت حضرت زینب (س) نه‌تنها در ایام بیماری مادر بلکه در دوران مجروحیت و شهادت پدرشان امیرالمؤمنین (ع)، و سپس در مصائب پیش‌آمده برای امام حسن (ع) و در نهایت واقعه جان‌سوز کربلا نیز تکرار شد.

صادقی همچون پروانه‌ای گرد شمع وجود پدر، مادر و برادران بزرگوارشان به مراقبت، صبر و ایفای وظیفه پرداختند و همواره در پس پرده، بدون جلب توجه عموم، وظیفه الهی را انجام دادند؛ همان‌گونه که سنت اهل‌بیت (ع) بر حفظ عفاف و اجتناب از حضور غیرضروری در برابر نامحرم استوار بوده است.

نویسنده و پژوهشگر حوزه عفاف و خانواده در تحلیل سیره سیاسی و اجتماعی حضرت زینب (س) گفت: این بانو تا عصر عاشورا هرگز در معرض دید نااهلان قرار نگرفت، اما پس از شهادت امام حسین (ع) و در زمان بیماری امام سجاد (ع)، وظیفه جدیدی بر دوش ایشان نهاده شد؛ یعنی هدایت و سرپرستی کاروان اسرا. همان‌جا بود که با حفظ کامل پوشش و حیا، به میدان روشنگری آمدند، در کوفه خطبه خواندند، در شام در برابر جمعیت و کاخ یزید فریاد حق را بلند کردند و جان امام سجاد (ع) را از تیغ دشمنان نجات دادند؛ اقدامی که بقا خط امامت و استمرار نهضت عاشورا را تضمین کرد.

وی ادامه داد: سیره حضرت زینب (س) درس مهمی برای جامعه امروز دارد؛ تشخیص وظیفه در زمان مناسب و عمل دقیق به آن. در یک مقطع، وظیفه زن حضور در پشت پرده و حفظ آرامش خانه و تربیت نسل است و در مقطع دیگر، اگر ضرورت و مصلحت اقتضا کند، باید آگاهانه و با حفظ حیا و عفاف به صحنه بیاید.

صادقی تأکید کرد: زن مظهر لطافت و مأمن آرامش خانواده است؛ اگر این ظرافت و عاطفه در مسیر ناصواب اجتماعی هزینه شود، نه‌تنها لطمه به خود زن وارد می‌شود، بلکه تربیت فرزندان و ثبات عاطفی خانواده نیز متزلزل خواهد شد. بسیاری از زنان پس از سال‌ها فعالیت بیرون از خانه با خستگی و پشیمانی اذعان کرده‌اند: «کاش در خانه می‌ماندیم، بچه‌هایمان را تربیت می‌کردیم و همسرداری مان را انجام می‌دادیم و آرامش داشتیم.

این نویسنده حوزه عفاف و خانواده تصریح کرد: پیروی از حضرت زینب (س) به معنای بستن راه حضور اجتماعی زنان نیست، بلکه به معنای تشخیص درست زمان، مکان و نوع حضور است. هر جا وظیفه نیاز به حضور مستقیم دارد، زن مؤمن با حفظ عفاف و وقار در صحنه حاضر می‌شود، و هر جا حضور پشت صحنه مؤثرتر باشد، همان‌جا باید نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: اگر بانوان امروز مسیر تاریخی زینب کبری (س) را الگو قرار دهند، شاهد جامعه‌ای با ثبات خانوادگی، عزت زن، و سلامت اخلاقی خواهیم بود.