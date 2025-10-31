به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به حوادث آبان ماه اظهار کرد: برای نسل امروز، ضروری است که جریان انقلاب و حوادث آن مورد بازخوانی قرار گیرد. آگاهی از این تاریخ به ویژه برای نسل جدید بسیار اهمیت دارد تا درک کنند که انقلاب اسلامی از چه مراحلی عبور کرده تا به وضعیت کنونی رسیده است. انقلاب اسلامی با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده است، از جمله حوادثی که در ماه آبان سال ۱۳۴۳ رخ داده است.

لزوم توجه نسل جدید به چرایی حوادث آبان ماه

امام جمعه مشهد افزود: در آبان‌ماه، شاهد وقوع رویدادهایی مهم بودیم که توجه به آن‌ها برای نسل امروز ضروری است. یکی از این حوادث، جریان مبارزه امام خمینی (ره) با سیاست‌های انحرافی و استعماری بود که در قالب لایحه کاپیتولاسیون نمایان شد. در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، لایحه‌ای از سوی شاه به مجلس ایران ارسال شد که طبق آن، هر کشوری که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، باید از مصونیت قضائی و امنیتی برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هر فرد آمریکایی که در ایران مرتکب جنایت می‌شد، از پیگیری قضائی در ایران معاف بود و تنها در کشور خود مورد محاکمه قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: این لایحه پس از ارسال به مجلس ایران، به سرعت در مجلس سنا نیز تصویب شد. در آن زمان، کمتر کشوری حاضر به پذیرش چنین قانون و ذلتی می‌شد. در حالی که ایران به هیچ وجه نیازی به این وام نداشت و بسیاری از روستاها و شهرها هنوز فاقد زیرساخت‌هایی چون برق، آب و گاز بودند، شاه تصمیم گرفت برای خرید اسلحه، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار وام بگیرد که طی ۱۰ سال با سود یکصد میلیون دلاری بازپرداخت شود.

علم الهدی ابراز کرد: این وام برای تأمین امنیت منطقه‌ای آمریکا و برای مقابله با هرگونه حرکت ضد آمریکایی در کشورهای همسایه بود. در آن زمان ایران خود را به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در خدمت منافع آمریکا قرار داده بود و این وام صرف خرید تجهیزات نظامی برای مقابله با هرگونه اعتراض به سیاست‌های آمریکا می‌شد.

روشنگری امام راحل در مورد کاپیتولاسیون

امام جمعه مشهد تصریح کرد: در این وضعیت، تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی، از جمله جبهه ملی، سکوت کردند. حتی کسانی که خود را حافظ اسلام و استقلال کشور می‌دانستند، از این بحران چشم‌پوشی کردند. در چهارم آبان‌ماه، که با میلاد حضرت فاطمه (س) و تولد شاه همزمان شده بود، جمعیت زیادی از قم، تهران و سایر شهرها برای دیدار با امام خمینی (ره) به خانه ایشان آمدند. امام در این ملاقات، سخنرانی‌ای ایراد کردند و لایحه کاپیتولاسیون را توضیح دادند و با صدای بلند گفتند: «انا لله و انا الیه راجعون» ایشان از وضعیت بحرانی کشور سخن گفتند و با بیان اینکه «قلب من تحت فشار است» اظهار کردند که ایران دیگر هیچ ندارد.

وی گفت: امام خمینی (ره) در این روز بیان کردند «انالله و اناالیه راجعون. من تاثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است؛ این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام خوابم کم شده (گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تاثرات قلبی روز شماری می‌کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. (گریه شدید حضار). ایران دیگر عید (گریه حضار) ندارد، عید ایران را عزا کرده‌اند، (گریه حضار) عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی‌ها را منع می‌کردم، می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سرخانه‌ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند».

لایحه‌ای که استقلال ایران را هدف گرفت

علم الهدی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با سخنرانی خود شرایط حقیقی قانون کاپیتالاسیون را برای مردم تصویر کردند، اضافه کرد: همچنین ایشان در این سخنرانی تأکید کردند که این لایحه نه تنها استقلال کشور را زیر سوال می‌برد، بلکه ایران را به یک مستعمره تمام‌عیار تبدیل می‌کند. ایشان گفتند که اگر شاه ایران سگی آمریکایی را زیر بگیرد، باید پاسخگو باشد، اما اگر آمریکایی‌ها در ایران جنایتی مرتکب شوند، هیچ‌کس حق اعتراض ندارد. امام از این قانون به شدت انتقاد کردند و مردم ایران را از خواب غفلت بیدار ساختند.

امام جمعه مشهد مقدس گفت: بعد از این سخنرانی، در تهران، پنج جوان ایرانی در خیابان سلطنت‌آباد کشته شدند. یک زن آمریکایی مست که در تصادفی با خودروهای آن‌ها برخورد کرده بود، سبب مرگ آن‌ها شد، اما به دلیل مصونیت قضائی که طبق لایحه کاپیتولاسیون برای آمریکایی‌ها برقرار شده بود، هیچ‌گونه پیگیری قانونی از سوی مقامات ایران انجام نشد و وقتی روزنامه کیهان این خبر منتشر کرد در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت که چرا خبری علیه این زن آمریکایی منتشر کردید، این حادثه باعث شد که مردم ایران به عمق فاجعه‌ای که در حال وقوع بود پی ببرند.

آمریکا هیچ‌گاه به دنبال دوستی با ایران نیست

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در این شرایط، نه تنها مردم را به مقاومت دعوت کردند، بلکه ثابت کردند که ایران نیازمند رهبری است که در برابر آمریکا و استکبار جهانی بایستد. در نتیجه، امام خمینی به ترکیه تبعید شدند و برای ۱۳ سال از ایران دور بودند. در این مدت، مردم ایران متوجه شدند که آمریکا به هیچ‌وجه در پی صلح و دوستی با ایران نیست و هدف آن‌ها تسلط بر منطقه برای منافع خودشان است.

علم الهدی خاطرنشان کرد: این تجربه‌ها و عبرت‌ها باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا بدانند که انقلاب اسلامی چگونه و به چه قیمتی به وقوع پیوسته است. همان‌طور که پدران ما با جان‌فشانی و ایستادگی در برابر ظلم ایستادند، ما نیز باید آگاه باشیم که راه مبارزه و مقاومت ادامه دارد. تاریخ این پیام را به ما می‌دهد که هر زمان که مردم پشت رهبری خود باشند، هیچ‌گاه زیر بار ظلم و فساد نخواهند رفت.