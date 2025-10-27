تخصیص تسهیلات هدفمند برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز دوشنبه در جریان افتتاح نمایشگاه تخصصی کشاورزی در لرستان گفت: این نمایشگاه با حضور ۷۵ شرکت از ۱۲ استان کشور، ظرفیت‌های مکانیزاسیون بخش کشاورزی را به نمایش می‌گذارد و ارتباط دوسویه‌ای بین صنعتگران و کشاورزان به‌ویژه کشاورزان پیشرو برقرار می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم انتقال‌یافته‌های پژوهشی و فناوری به عرصه مزارع و باغات افزود: نوآوری‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه زمانی ارزشمند خواهند بود که در مزرعه پیاده شوند و در افزایش عملکرد در واحد سطح و تحقق امنیت غذایی مؤثر واقع شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به دستگاه جدید مقابله با سرمازدگی ویژه اقلیم لرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل توپوگرافی خاص استان، سرمای بهاره در ته دره‌ها مستقر می‌شود و خسارات سنگینی به باغداران وارد می‌کند و این فناوری جدید می‌تواند به‌صورت مؤثر از آسیب‌های ناشی از سرما جلوگیری کند.

صیادی از تمامی باغداران دارای یک هکتار تا سطح بالاتر دعوت کرد برای جلوگیری از خسارات سالانه سرمازدگی از این دستگاه استفاده کنند.

وی همچنین از تخصیص تسهیلات هدفمند برای توسعه مکانیزاسیون خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی برای تجهیز باغداران و کشاورزان به ماشین‌آلات نوین، تسهیلات در نظر گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام برپایی نمایشگاه به مدت چهار روز، از تمامی مسئولان، تولیدکنندگان، کشاورزان پیشرو و فعالان بخش کشاورزی برای بازدید دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه در حوزه‌های زراعت، باغبانی، شیلات، نهاده‌ها و بهره‌وری آب، توانمندی‌های استان و استان‌های هم‌جوار را به نمایش گذاشته است.

صیادی تصریح کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای تقویت زنجیره تولید، معرفی فناوری‌های بومی‌شده و گامی بلند در راستای کشاورزی پایدار و افزایش امنیت غذایی است.