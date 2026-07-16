به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زمانینژاد در همایش کشاورزان و باغداران فیروزکوه، با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در توسعه این شهرستان، از پیگیری مطالبات بهرهبرداران و تشکیل کارگروههای تخصصی برای رفع مشکلات این حوزه خبر داد.
وی که عالی ترین مقام دولتی در فیروزکوه است، اظهار کرد: کشاورزی یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی شهرستان به شمار میرود و صیانت از حقوق کشاورزان، مدیریت بهینه منابع آب، توسعه مکانیزاسیون و بهرهگیری از دانش روز، از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
زمانینژاد با اشاره به تشکیل شورای آب ذیل کانون وفاق شهرستان، افزود: مطالبات مربوط به حقآبه، مدیریت منابع آب و سایر مسائل بخش کشاورزی با رویکردی کارشناسی و از مسیرهای قانونی در حال پیگیری است و نتایج آن به اطلاع کشاورزان خواهد رسید.
فرماندار فیروزکوه بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام میان کشاورزان، شوراهای اسلامی، دهیاران و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: حل مشکلات بخش کشاورزی نیازمند مشارکت همه ذینفعان است و جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان کشاورزان بهصورت مستمر برگزار خواهد شد.
در این همایش، کشاورزان و باغداران نیز مسائل و مطالبات خود را در حوزه تأمین آب کشاورزی، حقآبه، مکانیزاسیون، حمایت از تولید و توسعه زیرساختهای کشاورزی مطرح کردند و مقرر شد موضوعات مطرحشده در کمیتههای تخصصی بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.
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