اهدای خون بیش از ۷۲ هزار نفر در کرمانشاه طی سال گذشته

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: از تاریخ اول شهریور ۱۴۰۳ تا اول شهریور ۱۴۰۴، بیش از ۷۲ هزار نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده‌اند.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان اظهار کرد: در بازه زمانی اول شهریورماه ۱۴۰۳ تا اول شهریورماه ۱۴۰۴، در مجموع ۷۲ هزار و ۲۶۰ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه و فرآیند اهدای خون و فرآورده‌های خونی را انجام داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۹ نفر در زمینه اهدای خون و پلاکت سینگل مشارکت داشته‌اند. همچنین آمار تفکیکی نشان می‌دهد که ۵۴ هزار و ۵۸ نفر از اهداکنندگان مرد و ۴ هزار و ۱۳۱ نفر از اهداکنندگان زن بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: در مدت یادشده، ۱۱ هزار و ۵۵۳ نفر برای نخستین‌بار موفق به اهدای خون شدند و ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر از اهداکنندگانی بودند که سابقه انتقال خون داشته و در این سال نیز خون اهدا کردند. همچنین، ۲۸ هزار و ۱۳۲ نفر از اهداکنندگان مستمر بودند که به طور منظم با سازمان انتقال خون در ارتباط بوده و برای اهدای مجدد مراجعه کرده‌اند.

میرزاده با اشاره به تولید فرآورده‌های خونی در این مدت خاطرنشان کرد: در بازه یک‌ساله گذشته، تعداد ۵۴ هزار و ۲۳۴ مورد گلبول قرمز، ۳۷ هزار و ۶۴۰ مورد پلاکت و بیش از ۵۸ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۱۸۰ واحد پلاسما در استان کرمانشاه تولید و به مراکز درمانی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: دستیابی به این آمار بیانگر سطح بالای مشارکت مردمی در حوزه اهدای خون و همچنین توانمندی استان کرمانشاه در تأمین نیازهای خونی و فرآورده‌های آن است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری بیشتر مردم در فرهنگ‌سازی اهدای خون است و از تمامی همشهریان درخواست می‌کنیم در مناسبت‌های مختلف و در طول سال با حضور در مراکز انتقال خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.

