اهدای خون بیش از ۷۲ هزار نفر در کرمانشاه طی سال گذشته

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله این سازمان اظهار کرد: در بازه زمانی اول شهریورماه ۱۴۰۳ تا اول شهریورماه ۱۴۰۴، در مجموع ۷۲ هزار و ۲۶۰ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه و فرآیند اهدای خون و فرآورده‌های خونی را انجام داده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۹ نفر در زمینه اهدای خون و پلاکت سینگل مشارکت داشته‌اند. همچنین آمار تفکیکی نشان می‌دهد که ۵۴ هزار و ۵۸ نفر از اهداکنندگان مرد و ۴ هزار و ۱۳۱ نفر از اهداکنندگان زن بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: در مدت یادشده، ۱۱ هزار و ۵۵۳ نفر برای نخستین‌بار موفق به اهدای خون شدند و ۱۸ هزار و ۹۲۷ نفر از اهداکنندگانی بودند که سابقه انتقال خون داشته و در این سال نیز خون اهدا کردند. همچنین، ۲۸ هزار و ۱۳۲ نفر از اهداکنندگان مستمر بودند که به طور منظم با سازمان انتقال خون در ارتباط بوده و برای اهدای مجدد مراجعه کرده‌اند.

میرزاده با اشاره به تولید فرآورده‌های خونی در این مدت خاطرنشان کرد: در بازه یک‌ساله گذشته، تعداد ۵۴ هزار و ۲۳۴ مورد گلبول قرمز، ۳۷ هزار و ۶۴۰ مورد پلاکت و بیش از ۵۸ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۱۸۰ واحد پلاسما در استان کرمانشاه تولید و به مراکز درمانی ارسال شده است.

وی تأکید کرد: دستیابی به این آمار بیانگر سطح بالای مشارکت مردمی در حوزه اهدای خون و همچنین توانمندی استان کرمانشاه در تأمین نیازهای خونی و فرآورده‌های آن است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری بیشتر مردم در فرهنگ‌سازی اهدای خون است و از تمامی همشهریان درخواست می‌کنیم در مناسبت‌های مختلف و در طول سال با حضور در مراکز انتقال خون، یاری‌گر بیماران نیازمند باشند.