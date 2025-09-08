کاهش ذخایر خونی در کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اهدای خون عملی انسانی و حیاتی است، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ هزار نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، بیش از ۲۸ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: حدود ۷ درصد از اهداکنندگان ما را بانوان تشکیل می‌دهند که این میزان در مقایسه با میانگین کشوری پایین‌تر است و امیدواریم شاهد افزایش حضور خانم‌ها در این عرصه نیز باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با ابراز نگرانی از روند کاهشی مراجعه اهداکنندگان در روزهای گذشته، عنوان کرد: متأسفانه به دلیل کاهش حضور مردم برای اهدای خون، ذخایر خونی استان کاهش پیدا کرده است. البته خوشبختانه تا این لحظه توانسته‌ایم ۱۰۰ درصد نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی را تأمین کنیم، اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً در روزهای آینده با مشکل جدی در تأمین خون به‌ویژه پلاکت مواجه خواهیم شد.

میرزاده با اشاره به اهمیت پلاکت به‌عنوان یک فرآورده حیاتی، گفت: پلاکت تنها سه روز قابلیت نگهداری دارد و همین موضوع ضرورت حضور مداوم و پیوسته اهداکنندگان خون را دوچندان می‌کند.

وی خطاب به مردم استان خاطرنشان کرد: از همه هم‌استانی‌های عزیز که شرایط لازم برای اهدای خون را دارند درخواست می‌کنیم در این روزهای پایانی تابستان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را فراموش نکنند و همچون گذشته با مراجعه به مراکز انتقال خون ما را در نجات جان بیماران یاری دهند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: سلامت بیماران در گرو استمرار مشارکت مردم در این کار خیر است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند زندگی چند بیمار را نجات دهد.