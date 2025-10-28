تحقیق و تفحص از اجرای طرح کشاورزی خوزستان و ایلام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان‌های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲ با ۱۹۱، با این تقاضا موافقت کردند.



سید محمد مولوی، به عنوان نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، گفت: این طرح جهت احیای اراضی کشاورزی در استان‌های خوزستان و ایلام با بودجه‌ای بالغ بر ۶ همت آغاز شد. سوال ما الان این است که بعد از گذشت ۱۶ سال، فاز اول این طرح به کجا رسید و این منابع چه شد؟



وی متذکر شد: تعهد بر این بود که در فاز اول ۳۳۰ هزار هکتار احیا شود، اما امروز تنها ۶۵ هزار هکتار تحویل داده شده است. اگر قرار باشد فاز دوم به کیفیت فاز اول انجام شود، هدر رفت منابع است.