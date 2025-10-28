به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، گفت: بازار کالاهای اساسی با چالش‌های جدی در تأمین نهاده‌ها و هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی مواجه است.



سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: بازار نهاده به شدت ناپایدار و بحرانی است و طی هفته اخیر منتهی به سوم آبان ماه جاری قیمت نهاده‌ها تا ۱۹ افزایش یافته و عملاً سامانه بازارگاه در بسیاری از استان‌ها خالی از موجودی است.



وی تصریح کرد: کمبودهای ناشی از عدم مدیریت صحیح در تأمین و توزیع خوراک وارداتی دام، طیور و آبزیان، زنجیره عرضه محصولات پروتئینی کشور در سال جاری را به شدت در معرض آسیب دیدن قرار داده، این در حالی است که هزینه‌های تولید نیز به شدت افزایش یافته و فروش محصولات با قیمت مصوب برای تولید کنندگان فاقد صرفه اقتصادی است.



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