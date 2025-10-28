به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، «سلول» به کارگردانی محسن زرآبادی‌پور و تهیه‌کنندگی داود نامور، به نویسندگی پوریا گلستانی و محسن زرآبادی‌پور از ۲۷ آبان‌ هر شب ساعت ۲۱ در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

بهزاد عبدی، آهنگساز شناخته‌شده سینما و تئاتر، به‌تازگی نمایش «باخ» را به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر روی صحنه برده و با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده است. وی همچنین پیش‌تر آهنگسازی آثار نمایشی چون «فردریک»، «اپرای عروسکی مولوی»، «کوچه عاشقی» و «دل‌آخته» را برعهده داشته است.

عبدی تاکنون ۲ سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن را برای فیلم‌های «آل» و «مزار شریف» در جشنواره فیلم فجر دریافت کرده است. از دیگر آثار سینمایی وی می‌توان به «فرزند صبح»، «خانه پدری»، «دهلیز»، «سیانور»، «قاتل اهلی»، «سوفی و دیوانه»، «آبادان یازده ۶۰»، «علفزار» و «سرهنگ ثریا» اشاره کرد.

همچنین ابوالفضل حاجی‌علی‌خانی، نویسنده،بازیگر و کارگردان تئاتر، با نمایش‌هایی چون «فین‌جین و ماهرخ»، «گذر لوطی هاشم»، «خوب، بد، زشت»، «بزرگراه» و «لیلای بی‌مجنون» در کارنامه هنری خود، در این پروژه به عنوان مشاور هنری حضور دارد.

بلیت‌فروشی نمایش «سلول» از ۱۲ آبان‌ از طریق سایت تیوال آغاز می‌شود.