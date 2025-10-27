به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «ویژه بانوان نیست» به نویسندگی کیمیا خلج و کارگردانی سعید حشمتی به پردیس تئاتر شهرزاد رسید.

تهیه‌کنندگی این نمایش برعهده علی اکباتانی است که پاییز روی صحنه می‌رود.

در خلاصه‌ داستان این نمایش آمده است: «در آرایشگاه پروین تا قبل از ترکیدن لوله آب همه چیز آرام بود.»

سعید حشمتی کارگردانی نمایش‌های «رجوع»، «بالاخره این زندگی مال کیه»، «خانه عروسک»، «مالیخولیا» و … را تاکنون برعهده داشته است.

از جمله تولیدات تصویری این کارگردان می‌توان به فیلم کوتاه «بی‌بی زبیده» با کارگردانی او در چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، فیلم کوتاه «آنتراکت» با کارگردانی مشترک کیمیا خلج و سعید حشمتی در چهل‌ویکمین جشنواره فیلم کوتاه تهران و فیلم کوتاه «حذف به قرینه معنوی» و … اشاره کرد.

بازیگران، عوامل و زمان پیش‌فروش بلیت‌های این نمایش به‌زودی اعلام می‌شود.