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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

«حمله به تایتان» به تئاتر شهرزاد می‌آید

«حمله به تایتان» به تئاتر شهرزاد می‌آید

نمایش «حمله به تایتان» به نویسندگی و کارگردانی سهاب محبعلی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، نمایش «حمله به تایتان» به نویسندگی و کارگردانی سهاب محبعلی و تهیه کنندگی صدیقه صحت در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود.

سهاب محبعلی کارگردانی نمایش‌هایی نظیر «موشمرگی»، «راهنمای جامع هیولا شدن»، «آئورا»، «لوبوتومی» و «غارنشینان» را به عهده داشته است.

این نمایش، ترکیبی از پرفورمنس، تئاتر، موسیقی زنده و جلوه‌های بصری انیمه است که داستان حماسی مبارزه انسان‌ها علیه تایتان‌ها را بازآفرینی می‌کند.

«حمله به تایتان» به عنوان اولین اقتباس صحنه‌ای از این انیمه در ایران، به زودی در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می‌شود.

اطلاعات تکمیلی و سایر عوامل به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6637040

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