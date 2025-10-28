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۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۲

یوسف‌پور:حواصیل خاکستری در مهدیشهر مشاهده شد؛ ضرورت توجه به غنای زیستی

یوسف‌پور:حواصیل خاکستری در مهدیشهر مشاهده شد؛ ضرورت توجه به غنای زیستی

گرمسار- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از مشاهده یک پرنده نادر از گونه «حواصیل خاکستری» در مهدیشهر خبر داد و گفت: این رویداد، گواهی بر ظرفیت بالای زیست‌محیطی استان و تنوع زیستی آن است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشاهده حواصیل خاکستری در مهدی‌شهر ثبت شد، ابراز داشت: این اقدام توسط علاقه‌مندان به طبیعت و محیط زیست به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه حواصیل خاکستری از جمله پرندگان مهاجر محسوب می‌شود، افزود: این گونه پرندگان در فصل‌های سرد سال به مناطق گرم‌تر کوچ می‌کند.

مدیر کل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه این مهم حاکی از تنوع زیستی پرندگان مهاجر در استان سمنان است، ابراز داشت: غنای زیستی زیستگاه‌های طبیعی شهرستان مهدی‌شهر در جذب پرندگان مهاجر مؤثر بوده است.

یوسف پور در ادامه تصریح کرد: این گونه با جثه‌ای بزرگ، گردن بلند و منقار نوک‌تیز، معمولاً در کنار تالاب‌ها، رودخانه‌ها و منابع آبی کم عمق دیده می‌شود.

وی از مشارکت همیاران محیط زیست تقدیر کرد و افزود: استمرار پایش و حفاظت از زیستگاه‌های پرندگان مهاجر مورد تأکید است.

کد مطلب 6636789

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