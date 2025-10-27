به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیانی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یکی از مناطق مهم طبیعی استان، جزئیات مهار این حریق را تشریح کرد.

کیانی اعلام کرد که آتش‌سوزی در تالاب و تاکستان طبیعی شیمبار که از ظهر امروز آغاز شده بود با تلاش گسترده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط خاموش شد.

فرماندار اندیکا در این خصوص اظهار کرد: متأسفانه در این حادثه، حدود دو هکتار از تاکستان‌های طبیعی و پوشش گیاهی این منطقه دچار حریق شد. این آتش‌سوزی بخشی از درختان و ذخایر طبیعی شیمبار را از بین برد.

وی افزود: مهار این آتش‌سوزی با تلاش بی‌وقفه و به موقع نیروهای امدادی، محیط‌بانان منطقه و همکاری ادارات مختلف شهرستان صورت گرفت و از گسترش بیشتر آن به سایر بخش‌های تالاب جلوگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند آتش‌سوزی با بسیج سریع نیروها مهار شد اما آسیب دیدن حدود دو هکتار از تاکستان‌های طبیعی شیمبار بر اهمیت حفظ این مناطق زیست‌محیطی و نیاز به تجهیزات بهتر برای مقابله با حریق‌های فصلی در خوزستان تأکید می‌کند.