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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

محموله ۱۲۸ کیلویی تریاک در  اصفهان کشف شد

محموله ۱۲۸ کیلویی تریاک در  اصفهان کشف شد

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف ۲ دستگاه خودرو سواری و کشف محموله ۱۲۸ کیلویی تریاک در شهر اصفهان خبر داد.

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی خود از حمل و نگه داری محموله ای سنگین از مواد افیونی در کلانشهر اصفهان مطلع و بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

وی افزود: با بررسی های تخصصی و انجام اقدامات دقیق و میدانی در نهایت ماموران پلیس ۲ خودرو حامل مواد را در سطح شهر اصفهان شناسایی و در یک عملیات کاملاً هماهنگ و منسجم پلیسی، هر ۲ خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف ۱۲۸ کیلو و ۱۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این عملیات خاطر نشان کرد: ۳ سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.

کد مطلب 6637401

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