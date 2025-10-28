رستم پور: هرمزگان الگوی توسعه پایدار شیلات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رستم پور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در بازدید از مزرعه پرورش ماهی در قفس نیکسا در بندرلنگه با بیان اینکه پرورش آبزیان محور پایدار تأمین امنیت غذایی است، اظهار داشت: مزرعه نیکسا نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های خلیج فارس در راستای توسعه اقتصاد دریا محور و تولید مسئولانه و پایدار محصولات دریایی است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه آبزی‌پروری در سواحل جنوبی کشور، افزود: استان هرمزگان با زیرساخت‌های مناسب، سرمایه‌گذاران توانمند و نیروی انسانی متخصص، به‌عنوان قلب تپنده شیلات ایران شناخته می‌شود و نقش مهمی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد.

رستم‌پور با قدردانی از تلاش فعالان بخش خصوصی و کارشناسان شیلات از استمرار حمایت سازمان شیلات از طرح‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و آموزش نیروی انسانی خبر داد و گفت: شیلات هرمزگان امروز نه تنها در کشور بلکه در منطقه به عنوان الگویی از توسعه متوازن و پایدار مطرح است و آینده درخشانی در انتظار صنعت آبزی‌پروری ایران خواهد بود.

در ادامه مسعود بارانی مدیرکل شیلات هرمزگان با ارائه گزارشی از وضعیت تولید آبزیان در استان، گفت: بیش از ۶۰ درصد تولید ماهی در قفس کشور در آب‌های هرمزگان انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این ظرفیت طی سال‌های آینده دو برابر خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه شیلات، افزود: هرمزگان با بیش از ۱۴۰۰ کیلومتر مرز آبی و دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان دارای شرایط بی‌نظیری برای توسعه پرورش ماهی در قفس است و در شاخص‌های کلیدی همچون تولید میگوی پرورشی، صید و اشتغال‌زایی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

همچنین یوسفی مدیرعامل شرکت نیکسا با اشاره به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰۰ نفر در این مجموعه، اظهار داشت: نیکسا با استفاده از فناوری‌های نوین خوراک بومی‌سازی‌شده و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی توانسته الگویی موفق از توسعه پایدار در صنعت شیلات کشور ارائه دهد.