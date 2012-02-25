اخبار کوتاه استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز در نظر دارد مسابقات مقاله نویسی ، نقاشی و عکاسی را با هدف تبیین و شناساندن اهمیت منابع طبیعی( جنگل مرتع بیابان و آبخیز) برگزار کند.

در این راستا از کلیه دانش آموزان دوستدار طبیعت دعوت شده که آثار خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه ( روز درختکاری ) به دبیرخانه ستاد هفته منابع طبیعی استان البرز ارسال کنند و به آثار برگزیده جوایز و لوح تقدیر اهدا می شود.

شرایط شرکت در مسابقه ها به همراه سایر اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز در آدرس اینترنتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز وجود دارد و دانش آموزان علاقمند باید در اسرع وقت به این آدرس اینترنتی مراجعه کنند.

آرامش و کار تیمی عوامل اجرایی از نقاط قوت مسابقات ملی مهارت بود

معاون آموزش مرکز تربیت مربی کرج گفت: نظم و انضباط کاری، به روز بودن تجهیزات و امکانات، آرامش رقابت کنندگان و داوران ، کار تیمی عوامل اجرایی و همچنین استقبال بازدیدکنندگان از سایتهای مسابقات و حضور اصحاب رسانه از نقاط قوت این دوره از مسابقات ملی مهارت بوده است.

رضا باجولوند ادامه داد: همچنین نکته قابل توجه در برگزاری دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت، رضایت کامل دست اندرکاران برگزاری چندین دوره مسابقات سنوات گذشته بود.

این مسئول ادامه داد: دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با همت و کار مضاعف مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کار و تلاش مربیان و کارشناسان دلسوز اجرا شد و در این دوره از مسابقات علاوه بر رعایت استانداردهای فنی مسابقات ، با نگاه ویژه به نحوه برگزاری مسابقات جهانی، در خصوص فرهنگ مهارت آموزی اقدامات شایسته ای انجام شد.

کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار می شود

امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محیط زیست که در کرج مستقر است، نخستین جلسه کرسی های آزاد اندیشی با موضوع ” روند انتخاب در ازدواج” را برگزار می کند.

در این جلسه که با حضور آقایان طلائیان معاون امورآموزش، موسی پناه مسئول امور دانشجویی و حجت السلام رستمی مشاور فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد، شرکت برای عموم دانشجویان و همکاران آزاد است.

جلسه کرسی های آزاداندیشی با موضوع "روند انتخاب در ازدواج" روز دوشنبه هشتم اسفند ماه از ساعت 11 تا 12 و سی دقیقه در سالن آمقی تئاتر دانشگاه برگزار خواهد شد.

انتصاب سرپرست مدیریت حوزه ریاست و رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی البرز

طی حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، "مسعودرضا خضری" به عنوان سرپرست مدیریت حوزه ریاست و رئیس روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

وی با تحصیلات کارشناسی"علوم سیاسی" 14سال سابقه کار درسازمان شیلات ایران ایران را درکارنامه خود

سرپرست مدیریت حوزه ریاست یادشده، پیش از این به عنوان دبیر هیئت مدیره، کارشناس ارشد سازمانهای تخصصی بین المللی و مسئول امور ایثارگران سازمان شیلات ایران خدمت کرده و در10ماه اخیر نیز مسئولیت روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز را داشته است.

برگزاری تور تفریحی برای رقابت کنندگان مسابقات ملی مهارت

تور بزرگ تفریحی به مقصد کاخ موزه سعدآباد تهران برای رقابت کنندگان مسابقات ملی مهارت مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای که در کرج مستقر است، برگزار شد.

حدود 500 نفر از رقابت کنندگان به همراه مسئولان ذیربط هر استان، در این تور تفریحی شرکت کردند و مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در این زمینه همکاری کرده است و با برگزاری تور تفریحی یادشده، خاطره به یادماندنی برای رقابت کنندگان این دوره از مسابقات ملی مهارت رقم خورده است.

15 رشته فناوری اتومبیل، فناوری اطلاعات نرم‌افزار، صافکاری خودرو، آجرچینی، کاشی‌کاری کف و دیوار، فناوری اطلاعات گرافیک، الکترونیک، مکاترونیک تیمی دو‌ نفره، جوشکاری، برودتی، لوله‌کشی گرمایشی، کابینت‌سازی، طراحی صفحات وب، تاسیسات الکتریکی و طراحی مهندسی مکانیک و تعداد 278 نفر شرکت کننده از سراسر کشور در محل سایتهای برگزاری مسابقات در مرکز تربیت مربی حضور داشتند و با هم به رقابت پرداختند.

شرکت 4796 نفر در دوره های آموزشی کوتاه مدت فنی و حرفه ای البرز

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از شرکت چهار هزار و 796 نفر در دوره های نمایشگاه آموزشی گذر مهارت در استان البرز خبر داد.

حسن عزیزی همچنین به آموزش شرکت کنندگان در حرفه های الکترونیک (میکروکنترولر) ، گیاهان دارویی ، دوربین مدار بسته ، رایانه کار تدوین فیلم وصدا، مکاترونیک ، آشنایی باسیستم انژکتور خودرو، تعمیرات لوازم خانگی ، قلاب باف چرم و جیر و بازرسی چشمی جوش (NTD ) توسط مربیان این اداره کل اشاره کرد.

این مسئول افزود: تعداد بازید کنندگان از این نمایشگاه، شش هزار و 700 نفر بوده است که از این تعداد چهار هزار و 796 نفر علاوه بر بازدید در یکی از کارگاه ها آموزش دیده اند و گواهینامه حضور در دوره دریافت کرده اند.